Deploy DokuWiki instan.
Platform wiki sederhana, tanpa database untuk dokumentasi teknis dan basis pengetahuan tim.
Pilih paket VPS untuk DokuWiki
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DokuWiki
DokuWiki adalah wiki yang ringan dan sesuai standar yang menyimpan semua konten dalam file teks biasa daripada database. Desain berbasis file ini menjaga pengaturan tetap minimal dan membuat pencadangan sangat mudah â€” cukup salin file-nya. Meskipun sederhana, DokuWiki menyediakan pengalaman pengeditan berfitur lengkap, organisasi namespace hierarkis, kontrol akses terperinci, dan ekosistem plugin yang luas yang dapat memperluas fungsionalitas tanpa menambah kompleksitas infrastruktur.
Self-hosting DokuWiki di VPS Anda menjaga dokumentasi Anda tetap pribadi dan dapat diakses sepenuhnya sesuai keinginan Anda. Tidak ada biaya per pengguna, tidak ada ketergantungan layanan eksternal, dan tidak ada data yang keluar dari infrastruktur Anda â€” menjadikannya pilihan jangka panjang yang dapat diandalkan untuk wiki internal, runbook teknis, dan basis pengetahuan tim dalam ukuran apa pun.
Fitur utama DokuWiki
Tidak perlu database
Semua konten disimpan sebagai file teks biasa, menghilangkan biaya pengaturan dan pemeliharaan database yang umum pada platform wiki lainnya.
Kontrol versi bawaan
Setiap editan dilacak dengan tampilan diff lengkap dan pengembalian satu klik, sehingga tidak ada perubahan konten yang akan hilang secara permanen.
Kontrol akses fleksibel
Grup pengguna dan izin tingkat halaman memungkinkan Anda membatasi atau membuka bagian-bagian wiki untuk audiens yang tepat.
Ekosistem plugin yang kaya
Ratusan plugin komunitas menambahkan fitur seperti syntax highlighting, diagram, daftar tugas, dan integrasi tanpa menyentuh kode inti.
Backup Mudah
Karena konten adalah file biasa, mencadangkan seluruh wiki semudah menyalin satu direktori atau memasukkannya ke dalam strategi pencadangan berbasis file apa pun.
Jalankan DokuWiki lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.