DokuWiki adalah wiki yang ringan dan sesuai standar yang menyimpan semua konten dalam file teks biasa daripada database. Desain berbasis file ini menjaga pengaturan tetap minimal dan membuat pencadangan sangat mudah â€” cukup salin file-nya. Meskipun sederhana, DokuWiki menyediakan pengalaman pengeditan berfitur lengkap, organisasi namespace hierarkis, kontrol akses terperinci, dan ekosistem plugin yang luas yang dapat memperluas fungsionalitas tanpa menambah kompleksitas infrastruktur.

Self-hosting DokuWiki di VPS Anda menjaga dokumentasi Anda tetap pribadi dan dapat diakses sepenuhnya sesuai keinginan Anda. Tidak ada biaya per pengguna, tidak ada ketergantungan layanan eksternal, dan tidak ada data yang keluar dari infrastruktur Anda â€” menjadikannya pilihan jangka panjang yang dapat diandalkan untuk wiki internal, runbook teknis, dan basis pengetahuan tim dalam ukuran apa pun.