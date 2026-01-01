Budibase adalah platform low-code open-source yang memungkinkan tim membangun alat internal, dashboard, dan alur kerja otomatis melalui pembuat visual drag-and-drop. Ini terhubung ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, dan database bawaannya sendiri, mengubah sumber data menjadi aplikasi fungsional dalam hitungan jam, bukan minggu.

Self-hosting Budibase di VPS Anda sendiri menjaga data penting bisnis dan logika aplikasi tetap berada dalam infrastruktur Anda, memenuhi persyaratan kedaulatan data dan kepatuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh alat low-code yang di-hosting di cloud. Full stack — layanan aplikasi, worker, CouchDB, Redis, dan MinIO — berjalan dalam satu deployment tanpa dependensi eksternal.