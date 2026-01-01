Deploy Budibase instan.
Platform low-code open-source untuk membangun aplikasi bisnis internal, panel admin, dan alur kerja otomatis tanpa coding yang ekstensif.
Pilih paket VPS untuk Budibase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Budibase
Budibase adalah platform low-code open-source yang memungkinkan tim membangun alat internal, dashboard, dan alur kerja otomatis melalui pembuat visual drag-and-drop. Ini terhubung ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, dan database bawaannya sendiri, mengubah sumber data menjadi aplikasi fungsional dalam hitungan jam, bukan minggu.
Self-hosting Budibase di VPS Anda sendiri menjaga data penting bisnis dan logika aplikasi tetap berada dalam infrastruktur Anda, memenuhi persyaratan kedaulatan data dan kepatuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh alat low-code yang di-hosting di cloud. Full stack — layanan aplikasi, worker, CouchDB, Redis, dan MinIO — berjalan dalam satu deployment tanpa dependensi eksternal.
Fitur utama Budibase
Visual App Builder
Seret dan lepas komponen — tabel, formulir, bagan, dan tombol — ke kanvas untuk menyusun aplikasi bisnis fungsional tanpa menulis kode frontend.
Koneksi Data Multi-Sumber
Sambungkan ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs, dan database CouchDB bawaan sehingga aplikasi dapat membaca dan menulis dari sumber data Anda yang sudah ada.
Automasi Workflow
Definisikan proses otomatis dengan pemicu, kondisi, dan tindakan untuk menggantikan langkah manual dalam alur persetujuan, notifikasi, dan operasi data.
Kontrol Akses Berbasis Peran
Tetapkan peran kepada pengguna di tingkat aplikasi agar setiap anggota tim hanya melihat data dan tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab mereka.
Logika JavaScript Kustom
Beralih ke JavaScript ketika pengikatan visual tidak cukup, memberikan developer kontrol yang terperinci atas transformasi data dan perilaku kondisional.
Jalankan Budibase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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