FreeCAD adalah modeler CAD 3D parametrik gratis dan open-source yang digunakan oleh para insinyur, desainer produk, dan arsitek di seluruh dunia. Tidak seperti alat berbasis mesh, FreeCAD bekerja dengan geometri berbasis batasan yang presisi sehingga setiap dimensi dapat dimodifikasi kapan saja tanpa perlu membangun ulang model dari awal. Template ini menjalankan FreeCAD melalui desktop yang bisa diakses dari browser dengan KasmVNC, mengubah perangkat apa pun yang terhubung internet menjadi workstation CAD yang mumpuni.

Self-hosting FreeCAD di VPS Anda berarti lingkungan rekayasa Anda â€” termasuk makro kustom, pustaka komponen, dan file proyek â€” selalu tersedia dari perangkat apa pun tanpa perlu mengelola instalasi software di berbagai mesin. Penyimpanan volume persisten menjaga semua pekerjaan Anda tetap utuh meskipun ada pembaruan container dan reboot.