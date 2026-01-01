Deploy instan FreeCAD.
Parametric 3D CAD modeler gratis yang dapat diakses dari browser mana pun melalui KasmVNC, tanpa perlu instalasi lokal.
Pilih paket VPS untuk FreeCAD
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FreeCAD
FreeCAD adalah modeler CAD 3D parametrik gratis dan open-source yang digunakan oleh para insinyur, desainer produk, dan arsitek di seluruh dunia. Tidak seperti alat berbasis mesh, FreeCAD bekerja dengan geometri berbasis batasan yang presisi sehingga setiap dimensi dapat dimodifikasi kapan saja tanpa perlu membangun ulang model dari awal. Template ini menjalankan FreeCAD melalui desktop yang bisa diakses dari browser dengan KasmVNC, mengubah perangkat apa pun yang terhubung internet menjadi workstation CAD yang mumpuni.
Self-hosting FreeCAD di VPS Anda berarti lingkungan rekayasa Anda â€” termasuk makro kustom, pustaka komponen, dan file proyek â€” selalu tersedia dari perangkat apa pun tanpa perlu mengelola instalasi software di berbagai mesin. Penyimpanan volume persisten menjaga semua pekerjaan Anda tetap utuh meskipun ada pembaruan container dan reboot.
Fitur utama FreeCAD
Akses Berbasis Browser
Desktop FreeCAD lengkap disediakan melalui KasmVNC, dapat diakses dari browser modern mana pun tanpa perlu menginstal apa pun secara lokal.
Pemodelan Parametrik
Perancang sketsa berbasis batasan dan workbench Desain Bagian memungkinkan Anda mengubah dimensi apa pun kapan saja tanpa membangun ulang model.
Multi-Workbench Environment
Meja kerja khusus untuk pemodelan solid, perakitan, gambar teknis, analisis FEM, dan lainnya dalam satu aplikasi.
Standar format dukungan
Impor dan ekspor file STEP, IGES, STL, DXF, dan SVG untuk kompatibilitas dengan alat CAD lainnya dan alur kerja manufaktur.
Skrip Python
Otomatiskan tugas berulang, buat makro kustom, dan bangun workbench baru menggunakan mesin skrip Python bawaan.
Jalankan FreeCAD lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web