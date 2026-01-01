LightRAG adalah kerangka kerja generasi augmentasi pengambilan yang ringan yang dirancang untuk menganalisis dokumen kompleks di domain seperti hukum, perawatan kesehatan, dan keuangan. Ini menjembatani kesenjangan antara RAG berbasis vektor dan RAG berbasis grafik dengan mengelola grafik pengetahuan dan penyematan vektor bersama-sama dalam satu arsitektur dua tingkat, secara dramatis mengurangi panggilan LLM yang diperlukan pada waktu pengindeksan dan kueri dibandingkan dengan implementasi GraphRAG berbasis laporan komunitas.

Meng-hosting sendiri LightRAG di VPS Anda menjaga dokumen, penyematan, dan grafik pengetahuan Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Sambungkan ke OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, atau titik akhir yang kompatibel dengan OpenAI mana pun, dan perbarui basis pengetahuan secara bertahap tanpa membangun kembali indeks global â€” sehingga data dinamis tetap baru tanpa biaya pemrosesan ulang yang mahal.