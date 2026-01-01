Deploy instan LightRAG.
Kerangka kerja generasi yang diperkaya pengambilan yang sederhana dan cepat, menggabungkan pencarian vektor dengan grafik pengetahuan untuk analisis dokumen kompleks.
Pilih paket VPS untuk LightRAG
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LightRAG
LightRAG adalah kerangka kerja generasi augmentasi pengambilan yang ringan yang dirancang untuk menganalisis dokumen kompleks di domain seperti hukum, perawatan kesehatan, dan keuangan. Ini menjembatani kesenjangan antara RAG berbasis vektor dan RAG berbasis grafik dengan mengelola grafik pengetahuan dan penyematan vektor bersama-sama dalam satu arsitektur dua tingkat, secara dramatis mengurangi panggilan LLM yang diperlukan pada waktu pengindeksan dan kueri dibandingkan dengan implementasi GraphRAG berbasis laporan komunitas.
Meng-hosting sendiri LightRAG di VPS Anda menjaga dokumen, penyematan, dan grafik pengetahuan Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda. Sambungkan ke OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, atau titik akhir yang kompatibel dengan OpenAI mana pun, dan perbarui basis pengetahuan secara bertahap tanpa membangun kembali indeks global â€” sehingga data dinamis tetap baru tanpa biaya pemrosesan ulang yang mahal.
Fitur utama LightRAG
Pengambilan dua tingkat
Embedding vektor dan entitas knowledge graph bergabung dalam satu pipeline, mengungguli pencarian vektor datar dalam penalaran lintas dokumen sambil menjaga biaya pengindeksan tetap rendah.
Pembaruan pengetahuan inkremental
Dokumen baru bergabung ke dalam grafik yang sudah ada tanpa membangun ulang indeks global, sehingga data dinamis tetap mutakhir tanpa pemrosesan ulang yang mahal.
Dukungan penyedia Multi-LLM
Hubungkan ke OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, atau endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun tanpa menulis ulang prompt atau mengindeks ulang dokumen Anda.
Lima mode kueri
Beralih antara strategi pengambilan Naive, Local, Global, Hybrid, dan Mix untuk mencocokkan kompleksitas kueri dengan persyaratan latensi dan biaya.
Web UI bawaan
Dasbor berbasis browser untuk memasukkan dokumen, menjalankan kueri, dan memvisualisasikan grafik pengetahuan yang dihasilkan secara interaktif.
REST API untuk integrasi
Endpoint REST terautentikasi memungkinkan Anda menyematkan LightRAG ke dalam aplikasi yang sudah ada dan mengotomatiskan pipeline penyerapan dokumen.
Jalankan LightRAG lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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