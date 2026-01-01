GreptimeDB adalah database observabilitas open-source yang dibangun dengan Rust, yang menyimpan metrik, log, dan jejak sebagai event berformat lebar dalam satu mesin kolumnar. Satu database ini menggantikan trio Prometheus, Loki, dan Elasticsearch yang umum, memungkinkan Anda menggabungkan (JOIN) antar sinyal di SQL dan menyajikan dasbor, peringatan, serta agen AI dari satu backend, bukan tiga.

Menghosting sendiri GreptimeDB di VPS Anda menjaga telemetri ber-kardinalitas tinggi tetap dalam kendali Anda tanpa tagihan SaaS per titik data, dan instance yang sama mendukung Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL, dan protokol baris InfluxDB â€” sehingga kolektor dan dasbor yang sudah ada dapat terhubung tanpa perlu penulisan ulang.