Deploy GreptimeDB instan.
Basis data observabilitas terpadu open-source untuk metrik, log, dan jejak dengan SQL dan PromQL pada mesin tunggal.
Pilih paket VPS untuk GreptimeDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GreptimeDB
GreptimeDB adalah database observabilitas open-source yang dibangun dengan Rust, yang menyimpan metrik, log, dan jejak sebagai event berformat lebar dalam satu mesin kolumnar. Satu database ini menggantikan trio Prometheus, Loki, dan Elasticsearch yang umum, memungkinkan Anda menggabungkan (JOIN) antar sinyal di SQL dan menyajikan dasbor, peringatan, serta agen AI dari satu backend, bukan tiga.
Menghosting sendiri GreptimeDB di VPS Anda menjaga telemetri ber-kardinalitas tinggi tetap dalam kendali Anda tanpa tagihan SaaS per titik data, dan instance yang sama mendukung Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL, dan protokol baris InfluxDB â€” sehingga kolektor dan dasbor yang sudah ada dapat terhubung tanpa perlu penulisan ulang.
Fitur utama GreptimeDB
Model data terpadu
Simpan metrik, log, dan jejak sebagai peristiwa lebar berstempel waktu dalam satu mesin kolumnar dan JOIN antar sinyal dengan SQL biasa.
SQL dan PromQL
Kueri data yang sama dengan SQL untuk analitik dan PromQL untuk aturan peringatan Grafana â€” tidak diperlukan lapisan kueri atau tingkat terjemahan terpisah.
Natif OpenTelemetry
Serap OTLP untuk metrik, log, dan jejak secara langsung, tanpa sidecar eksportir atau SDK khusus vendor antara layanan Anda dan database.
Dukungan protokol luas
Menerima Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push, dan klien MySQL atau PostgreSQL pada instans yang sama untuk migrasi langsung.
Web dashboard bawaan
Jelajahi tabel, jalankan kueri SQL dan PromQL, dan periksa status klaster dari UI web bawaan tanpa menginstal frontend terpisah.
Object storage siap
Konfigurasi S3, GCS, atau Azure Blob sebagai penyimpanan utama dengan cache disk lokal untuk memangkas biaya retensi jangka panjang pada telemetri bervolume tinggi.
Jalankan GreptimeDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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