Sebagai dashboard pribadi self-hosted, Dashy menyediakan halaman beranda yang indah dan dapat disesuaikan untuk semua layanan, aplikasi, dan bookmark Anda. Dengan ratusan ikon bawaan, ekosistem widget yang luas, dan editor konfigurasi visual, Anda dapat membangun antarmuka yang disesuaikan tanpa mengedit file YAML. Pengecekan status real-time memantau layanan Anda secara terus-menerus, sehingga Anda selalu tahu apa yang sedang berjalan.

Self-hosting Dashy di VPS Anda berarti dashboard Anda tersedia 24/7 dari perangkat mana pun, dengan semua data konfigurasi di bawah kendali Anda. Tidak ada biaya langganan, tidak ada batasan penggunaan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke topologi infrastruktur Anda — hanya titik masuk yang cepat dan pribadi untuk semua yang Anda jalankan.