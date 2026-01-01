Deploy instan Dashy.
Dashboard self-hosted yang sangat dapat disesuaikan untuk mengatur semua layanan, bookmark, dan widget Anda di satu tempat.
Pilih paket VPS untuk Dashy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Dashy
Sebagai dashboard pribadi self-hosted, Dashy menyediakan halaman beranda yang indah dan dapat disesuaikan untuk semua layanan, aplikasi, dan bookmark Anda. Dengan ratusan ikon bawaan, ekosistem widget yang luas, dan editor konfigurasi visual, Anda dapat membangun antarmuka yang disesuaikan tanpa mengedit file YAML. Pengecekan status real-time memantau layanan Anda secara terus-menerus, sehingga Anda selalu tahu apa yang sedang berjalan.
Self-hosting Dashy di VPS Anda berarti dashboard Anda tersedia 24/7 dari perangkat mana pun, dengan semua data konfigurasi di bawah kendali Anda. Tidak ada biaya langganan, tidak ada batasan penggunaan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke topologi infrastruktur Anda — hanya titik masuk yang cepat dan pribadi untuk semua yang Anda jalankan.
Fitur utama Dashy
Layanan Status Monitoring
Terus-menerus memeriksa apakah layanan Anda online dan menampilkan indikator status langsung agar Anda dapat melihat gangguan sekilas.
Editor konfigurasi visual
Ubah tata letak dashboard Anda, bagian, dan item melalui antarmuka tunjuk-dan-klik tanpa menyentuh file konfigurasi YAML.
Ekosistem Widget yang Kaya
Tambahkan prakiraan cuaca, RSS feed, statistik sistem, jam, dan puluhan widget lainnya untuk mengubah dashboard menjadi pusat informasi.
Perpustakaan Ikon Lengkap
Termasuk lebih dari 400 ikon layanan pra-konfigurasi dan mendukung ikon kustom, menjaga dashboard Anda tetap konsisten secara visual dan mudah dinavigasi.
Bantuan Multi Halaman
Atur layanan di berbagai halaman dan bagian, sehingga praktis untuk mengelola banyak aplikasi tanpa kekacauan.
Jalankan Dashy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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