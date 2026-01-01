REDAXO adalah sistem manajemen konten PHP open-source yang dibangun sejak tahun 2004 yang memberikan kontrol penuh kepada developer atas output website. Tidak seperti CMS yang kaku yang menerapkan struktur HTML tetap, REDAXO memungkinkan Anda membuat modul kustom yang secara tepat menentukan bagaimana konten dimasukkan dan dirender â€” mulai dari halaman landing minimal hingga portal multibahasa besar.

Self-hosting REDAXO di VPS Anda sendiri berarti Anda memiliki konten, data, dan kustomisasi Anda tanpa biaya platform atau pembatasan vendor. Template ini memasangkan REDAXO dengan MariaDB 10.11 dan menginstal CMS secara otomatis pada saat pertama kali dijalankan, sehingga Anda dapat masuk ke panel admin dan mulai membangun segera.