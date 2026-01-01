Deploy REDAXO instan.
CMS PHP open-source yang fleksibel, memberikan kontrol penuh kepada developer atas kode output website untuk situs sederhana maupun portal kompleks.
Pilih paket VPS untuk REDAXO
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan REDAXO
REDAXO adalah sistem manajemen konten PHP open-source yang dibangun sejak tahun 2004 yang memberikan kontrol penuh kepada developer atas output website. Tidak seperti CMS yang kaku yang menerapkan struktur HTML tetap, REDAXO memungkinkan Anda membuat modul kustom yang secara tepat menentukan bagaimana konten dimasukkan dan dirender â€” mulai dari halaman landing minimal hingga portal multibahasa besar.
Self-hosting REDAXO di VPS Anda sendiri berarti Anda memiliki konten, data, dan kustomisasi Anda tanpa biaya platform atau pembatasan vendor. Template ini memasangkan REDAXO dengan MariaDB 10.11 dan menginstal CMS secara otomatis pada saat pertama kali dijalankan, sehingga Anda dapat masuk ke panel admin dan mulai membangun segera.
Fitur utama REDAXO
Modul konten kustom
Bangun modul konten yang dapat digunakan kembali yang mengontrol secara persis bagaimana editor memasukkan data dan bagaimana data tersebut dirender dalam HTML â€” tanpa keterikatan kerangka kerja.
Kendali penuh output
REDAXO tidak memaksakan batasan struktural pada markup Anda, memungkinkan pengembang menghasilkan HTML yang bersih dan semantik yang disesuaikan dengan setiap proyek.
Berbagai pilihan bahasa
Kelola konten dalam berbagai bahasa dengan dukungan clang bawaan, menjadikan REDAXO sangat cocok untuk situs web internasional dan regional.
Ekosistem Addon
Perluas REDAXO melalui ekosistem addon komunitas yang kaya, yang mencakup manajemen media, SEO, formulir, autentikasi, dan lainnya.
Sistem template fleksibel
Definisikan template halaman dan tata letak yang dapat digunakan kembali di PHP, memberikan developer front-end kebebasan untuk menyusun proyek sesuai keinginan mereka.
Jalankan REDAXO lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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