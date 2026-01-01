Yucca adalah perekam video jaringan (NVR) yang dihosting sendiri, dirancang untuk mengelola kamera IP dalam skala apa pun, mulai dari beberapa kamera keamanan rumah hingga ribuan stream perusahaan. Ini mendukung RTSP, ONVIF, dan protokol kamera IP umum, menyediakan tampilan langsung, perekaman, dan pemutaran melalui antarmuka web dan aplikasi Android.

Menghosting Yucca sendiri di VPS menjaga semua rekaman kamera tetap berada dalam infrastruktur Anda tanpa biaya penyimpanan cloud atau akses pihak ketiga. Deteksi gerakan dengan peringatan email, metrik Prometheus untuk pemantauan, dan arsitektur yang skalabel menjadikannya solusi pengawasan yang praktis untuk keamanan rumah, pemantauan ritel, dan lingkungan bisnis kecil.