Deploy instan Yucca.
NVR yang dihosting mandiri untuk kamera IP dengan deteksi gerakan, dukungan RTSP/ONVIF, dan antarmuka web untuk rekaman langsung dan yang sudah direkam.
Pilih paket VPS untuk Yucca
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Yucca
Yucca adalah perekam video jaringan (NVR) yang dihosting sendiri, dirancang untuk mengelola kamera IP dalam skala apa pun, mulai dari beberapa kamera keamanan rumah hingga ribuan stream perusahaan. Ini mendukung RTSP, ONVIF, dan protokol kamera IP umum, menyediakan tampilan langsung, perekaman, dan pemutaran melalui antarmuka web dan aplikasi Android.
Menghosting Yucca sendiri di VPS menjaga semua rekaman kamera tetap berada dalam infrastruktur Anda tanpa biaya penyimpanan cloud atau akses pihak ketiga. Deteksi gerakan dengan peringatan email, metrik Prometheus untuk pemantauan, dan arsitektur yang skalabel menjadikannya solusi pengawasan yang praktis untuk keamanan rumah, pemantauan ritel, dan lingkungan bisnis kecil.
Fitur utama Yucca
Dukungan RTSP & ONVIF
Hubungkan kamera IP apa pun yang mendukung protokol RTSP atau ONVIF, mencakup sebagian besar kamera konsumen dan profesional.
Deteksi gerakan
Memicu rekaman dan peringatan email secara otomatis saat gerakan terdeteksi di zona kamera, mengurangi penyimpanan dan gangguan.
Langsung & pemutaran rekaman
Lihat streaming kamera langsung dan tinjau rekaman yang direkam melalui antarmuka web atau aplikasi Android pendamping.
Arsitektur skalabel
Yucca mampu berkembang dari beberapa kamera rumah hingga ribuan streaming secara bersamaan tanpa perubahan arsitektur.
Metrik Prometheus
Ekspor rekaman dan metrik kesehatan streaming ke Prometheus untuk integrasi dengan dashboard pemantauan yang sudah ada.
Jalankan Yucca lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web