Deploy instan Kibana.
Platform visualisasi dan eksplorasi data open-source untuk Elasticsearch dengan dasbor, pencarian, dan alat observabilitas.
Pilih paket VPS untuk Kibana
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Kibana
Kibana adalah UI web resmi untuk Elasticsearch â€” sebuah platform yang canggih untuk menjelajahi data, membangun dashboard interaktif, menjalankan kueri pencarian, dan mengoperasikan deployment Elastic Stack. Awalnya dibuat pada tahun 2013 dan kini dikelola oleh Elastic NV, Kibana adalah lapisan visualisasi standar untuk setiap aplikasi yang dibangun di atas Elasticsearch, mulai dari analitik log dan observabilitas hingga pencarian e-commerce dan analitik keamanan.
Self-hosting Kibana di VPS Anda memberikan tim data dan platform lingkungan visualisasi Elastic Stack yang lengkap tanpa biaya SaaS per dokumen yang umum di Elastic Cloud. Template ini menggabungkan Elasticsearch single-node bersama Kibana, sehingga stack siap untuk menyerap data dan membangun dashboard segera setelah deployment.
Fitur utama Kibana
Temukan dan jelajahi
Jelajahi indeks Elasticsearch dengan antarmuka Discover â€” kueri, filter, urutkan, dan visualisasikan dokumen mentah untuk menemukan pola dan anomali secara real time.
Dasbor dan visualisasi
Buat dasbor interaktif dengan diagram garis, diagram batang, heatmap, peta, tabel, dan visualisasi seret-dan-lepas Lens yang dapat dibagikan antar tim.
Cari dan ES|QL
Full Elasticsearch Query DSL plus ES|QL, bahasa kueri berpipa yang mirip dengan Splunk SPL, membuat kueri kompleks mudah diakses oleh non-developer.
Alat Observabilitas
Aplikasi pemantauan Log, Metrik, APM, dan Uptime bawaan untuk menyerap dan menganalisis data observabilitas dari Elastic Agent dan Beats.
Peta dan geospasial
Peta multi-layer interaktif dengan layer vektor, heatmap, dan geo-agregasi untuk memvisualisasikan data geospasial bersama dimensi lainnya.
Peringatan dan Pelaporan
Notifikasi berbasis ambang batas dan anomali dengan tujuan email, Slack, dan webhook, serta pembuatan laporan PDF dan CSV terjadwal.
Jalankan Kibana lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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