Diskon Kibana hingga 69%

Deploy instan Kibana.

Platform visualisasi dan eksplorasi data open-source untuk Elasticsearch dengan dasbor, pencarian, dan alat observabilitas.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Kibana.

Pilih paket VPS untuk Kibana

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Kibana

Kibana adalah UI web resmi untuk Elasticsearch â€” sebuah platform yang canggih untuk menjelajahi data, membangun dashboard interaktif, menjalankan kueri pencarian, dan mengoperasikan deployment Elastic Stack. Awalnya dibuat pada tahun 2013 dan kini dikelola oleh Elastic NV, Kibana adalah lapisan visualisasi standar untuk setiap aplikasi yang dibangun di atas Elasticsearch, mulai dari analitik log dan observabilitas hingga pencarian e-commerce dan analitik keamanan.

Self-hosting Kibana di VPS Anda memberikan tim data dan platform lingkungan visualisasi Elastic Stack yang lengkap tanpa biaya SaaS per dokumen yang umum di Elastic Cloud. Template ini menggabungkan Elasticsearch single-node bersama Kibana, sehingga stack siap untuk menyerap data dan membangun dashboard segera setelah deployment.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Kibana

Temukan dan jelajahi

Jelajahi indeks Elasticsearch dengan antarmuka Discover â€” kueri, filter, urutkan, dan visualisasikan dokumen mentah untuk menemukan pola dan anomali secara real time.

Dasbor dan visualisasi

Buat dasbor interaktif dengan diagram garis, diagram batang, heatmap, peta, tabel, dan visualisasi seret-dan-lepas Lens yang dapat dibagikan antar tim.

Cari dan ES|QL

Full Elasticsearch Query DSL plus ES|QL, bahasa kueri berpipa yang mirip dengan Splunk SPL, membuat kueri kompleks mudah diakses oleh non-developer.

Alat Observabilitas

Aplikasi pemantauan Log, Metrik, APM, dan Uptime bawaan untuk menyerap dan menganalisis data observabilitas dari Elastic Agent dan Beats.

Peta dan geospasial

Peta multi-layer interaktif dengan layer vektor, heatmap, dan geo-agregasi untuk memvisualisasikan data geospasial bersama dimensi lainnya.

Peringatan dan Pelaporan

Notifikasi berbasis ambang batas dan anomali dengan tujuan email, Slack, dan webhook, serta pembuatan laporan PDF dan CSV terjadwal.

Jalankan Kibana lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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