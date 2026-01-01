Kibana adalah UI web resmi untuk Elasticsearch â€” sebuah platform yang canggih untuk menjelajahi data, membangun dashboard interaktif, menjalankan kueri pencarian, dan mengoperasikan deployment Elastic Stack. Awalnya dibuat pada tahun 2013 dan kini dikelola oleh Elastic NV, Kibana adalah lapisan visualisasi standar untuk setiap aplikasi yang dibangun di atas Elasticsearch, mulai dari analitik log dan observabilitas hingga pencarian e-commerce dan analitik keamanan.

Self-hosting Kibana di VPS Anda memberikan tim data dan platform lingkungan visualisasi Elastic Stack yang lengkap tanpa biaya SaaS per dokumen yang umum di Elastic Cloud. Template ini menggabungkan Elasticsearch single-node bersama Kibana, sehingga stack siap untuk menyerap data dan membangun dashboard segera setelah deployment.