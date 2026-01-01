OSRM (Open Source Routing Machine) adalah mesin routing berperforma tinggi untuk jalur terpendek dalam jaringan jalan yang dibangun dari data OpenStreetMap. Ini mendukung petunjuk arah belokan demi belokan, isochrones, matriks jarak, pencocokan peta, dan optimasi perjalanan melalui API HTTP yang bersih, serta digunakan dalam produksi oleh openstreetmap.org dan banyak produk pemetaan komersial.

Template ini menyertakan backend routing resmi bersama dengan frontend petunjuk arah resmi, sehingga Anda mendapatkan UI peta yang berfungsi siap pakai. Self-hosting OSRM di VPS Anda sendiri menghilangkan kuota per permintaan dan tingkat harga, menjaga kueri lokasi tetap pribadi, dan memungkinkan Anda menukar wilayah OpenStreetMap mana pun yang Anda butuhkan tanpa berbagi telemetri dengan pihak ketiga.