Deploy OSRM instan.
Mesin perutean OpenStreetMap berperforma tinggi dengan UI petunjuk arah bawaan untuk navigasi mobil, sepeda, dan jalan kaki.
Pilih paket VPS untuk OSRM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) adalah mesin routing berperforma tinggi untuk jalur terpendek dalam jaringan jalan yang dibangun dari data OpenStreetMap. Ini mendukung petunjuk arah belokan demi belokan, isochrones, matriks jarak, pencocokan peta, dan optimasi perjalanan melalui API HTTP yang bersih, serta digunakan dalam produksi oleh openstreetmap.org dan banyak produk pemetaan komersial.
Template ini menyertakan backend routing resmi bersama dengan frontend petunjuk arah resmi, sehingga Anda mendapatkan UI peta yang berfungsi siap pakai. Self-hosting OSRM di VPS Anda sendiri menghilangkan kuota per permintaan dan tingkat harga, menjaga kueri lokasi tetap pribadi, dan memungkinkan Anda menukar wilayah OpenStreetMap mana pun yang Anda butuhkan tanpa berbagi telemetri dengan pihak ketiga.
Fitur utama OSRM
Petunjuk UI bawaan
Frontend OSRM resmi dikirimkan dalam keadaan sudah dikonfigurasi dengan backend Anda, memberikan Anda peta rute interaktif tanpa perlu menulis kode apa pun.
Routing sub-milidetik
Mesin Multi-Level Dijkstra menghasilkan rute skala kontinental dalam milidetik, bahkan pada hardware VPS sederhana.
API routing lengkap
Endpoint untuk rute, tabel, pencocokan, perjalanan, ubin, dan terdekat memungkinkan Anda membangun arah, matriks ETA, pencocokan peta GPS, dan pemecah TSP di atasnya.
Kustom wilayah OSM
Arahkan kontainer init yang dibundel ke ekstrak Geofabrik mana pun untuk menyediakan perutean bagi dataset skala negara, benua, atau seluruh planet pilihan Anda.
Beberapa profil perjalanan
Ganti profil Lua yang disertakan antara mobil, sepeda, dan jalan kaki untuk menyesuaikan rute dengan kasus penggunaan yang Anda terapkan.
Tidak ada kuota atau kunci API
Jalankan kueri tanpa batas terhadap instans Anda sendiri tanpa batasan kecepatan, kejutan tagihan, atau berbagi data pihak ketiga.
Jalankan OSRM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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