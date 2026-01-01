Deploy instan Posterr.
Papan informasi poster digital yang sedang tayang yang mengubah browser apa pun menjadi tampilan ala bioskop untuk pustaka Plex.
Pilih paket VPS untuk Posterr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Posterr
Posterr adalah aplikasi Node.js sumber terbuka yang meniru papan poster digital yang ditemukan di lobi bioskop. Aplikasi ini membaca status langsung Plex Media Server Anda dan menampilkan judul yang sedang diputar, pilihan sesuai permintaan dari pustaka terpilih, serta rilis yang akan datang yang diambil dari Sonarr, Radarr, dan Readarr.
Menjalankan Posterr sendiri di VPS membuat tampilan selalu tersedia dari browser apa pun, ponsel, tablet, Fire Stick, atau layar yang terpasang di dinding â€“ tanpa bergantung pada komputer rumah yang harus menyala. Aplikasi ini terhubung ke Plex dan arr stack melalui jaringan, sehingga berfungsi baik layanan media Anda berjalan di VPS yang sama atau di server rumah jarak jauh.
Fitur utama Posterr
Tampilan sedang diputar
Menampilkan poster film, TV, dan musik secara langsung dengan durasi tayang, studio, rating konten, dan bilah progres yang mendukung transkode.
Slide segera hadir
Mengambil film yang akan datang dari Radarr, episode dan penayangan perdana musim dari Sonarr, dan buku baru dari Readarr.
Pilihan perpustakaan sesuai kebutuhan
Memutar judul acak dari pustaka Plex yang dipilih agar layar tetap menarik bahkan saat tidak ada yang streaming.
Siap multi-layar
Menyesuaikan skala secara otomatis dari 320 piksel hingga 4K, mendukung mode potret atau lanskap, dan menyertakan pengatur waktu tidur dengan kontrol monitor CEC.
Slide dan tema kustom
Campurkan gambar, seni latar belakang, dan tema Anda sendiri, atau sematkan halaman web eksternal sebagai slide berputar tambahan.
Trivia dan Awtrix
Jalankan kuis trivia film bawaan di antara slide dan cerminkan data yang sedang diputar ke layar matriks LED Awtrix.
Jalankan Posterr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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