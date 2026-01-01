Posterr adalah aplikasi Node.js sumber terbuka yang meniru papan poster digital yang ditemukan di lobi bioskop. Aplikasi ini membaca status langsung Plex Media Server Anda dan menampilkan judul yang sedang diputar, pilihan sesuai permintaan dari pustaka terpilih, serta rilis yang akan datang yang diambil dari Sonarr, Radarr, dan Readarr.

Menjalankan Posterr sendiri di VPS membuat tampilan selalu tersedia dari browser apa pun, ponsel, tablet, Fire Stick, atau layar yang terpasang di dinding â€“ tanpa bergantung pada komputer rumah yang harus menyala. Aplikasi ini terhubung ke Plex dan arr stack melalui jaringan, sehingga berfungsi baik layanan media Anda berjalan di VPS yang sama atau di server rumah jarak jauh.