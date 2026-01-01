MiroFish adalah alat prediksi AI yang dibangun di atas framework simulasi multi-agent OASIS. Sistem ini menciptakan dunia digital paralel yang dihuni oleh ribuan agen AI, masing-masing dengan kepribadian independen, memori jangka panjang yang didukung oleh Zep Cloud, dan logika perilaku. Anda dapat menyuntikkan peristiwa dunia nyata sebagai data awal dan mengamati bagaimana populasi yang disimulasikan merespons â€” menghasilkan prediksi hasil untuk tren media sosial, pergerakan pasar, dan dampak kebijakan.

Menghosting MiroFish sendiri memberi Anda komputasi khusus untuk simulasi yang intensif sumber daya dan menjaga intelijen bisnis sensitif, sinyal keuangan, serta analisis pra-rilis sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Anda juga mempertahankan kendali penuh atas pemilihan provider LLM dan optimasi biaya.