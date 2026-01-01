Diskon MiroFish hingga 69%

Deploy instan MiroFish.

Alat prediksi berbasis AI yang menggunakan simulasi kawanan multi-agen untuk memprediksi hasil sosial dan pasar dunia nyata.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan MiroFish.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan MiroFish

MiroFish adalah alat prediksi AI yang dibangun di atas framework simulasi multi-agent OASIS. Sistem ini menciptakan dunia digital paralel yang dihuni oleh ribuan agen AI, masing-masing dengan kepribadian independen, memori jangka panjang yang didukung oleh Zep Cloud, dan logika perilaku. Anda dapat menyuntikkan peristiwa dunia nyata sebagai data awal dan mengamati bagaimana populasi yang disimulasikan merespons â€” menghasilkan prediksi hasil untuk tren media sosial, pergerakan pasar, dan dampak kebijakan.

Menghosting MiroFish sendiri memberi Anda komputasi khusus untuk simulasi yang intensif sumber daya dan menjaga intelijen bisnis sensitif, sinyal keuangan, serta analisis pra-rilis sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Anda juga mempertahankan kendali penuh atas pemilihan provider LLM dan optimasi biaya.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama MiroFish

Simulasi Multi-Agen

Ribuan agen AI dengan kepribadian unik dan memori persisten berinteraksi di dunia digital paralel, menghasilkan dinamika sosial yang muncul.

Pemodelan Platform Sosial

Mensimulasikan lingkungan yang mirip Twitter dan Reddit dengan fitur posting, berkomentar, mengikuti, dan memposting ulang untuk mencerminkan perilaku platform yang sebenarnya.

Kontrol Tampilan Dewa

Suntikkan variabel dan peristiwa berita terkini dari perspektif mahatahu untuk mengamati bagaimana populasi simulasi bereaksi secara real time.

Laporan Otomatis

Laporan analisis yang dihasilkan AI merangkum hasil simulasi dan prediksi, mengurangi interpretasi manual interaksi agen yang kompleks.

Backend LLM Fleksibel

Berfungsi dengan OpenAI atau penyedia yang kompatibel dengan API OpenAI mana pun, memungkinkan Anda menukar model untuk menyeimbangkan kualitas simulasi dengan biaya.

Jalankan MiroFish lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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