Deploy instan MiroFish.
Alat prediksi berbasis AI yang menggunakan simulasi kawanan multi-agen untuk memprediksi hasil sosial dan pasar dunia nyata.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MiroFish
MiroFish adalah alat prediksi AI yang dibangun di atas framework simulasi multi-agent OASIS. Sistem ini menciptakan dunia digital paralel yang dihuni oleh ribuan agen AI, masing-masing dengan kepribadian independen, memori jangka panjang yang didukung oleh Zep Cloud, dan logika perilaku. Anda dapat menyuntikkan peristiwa dunia nyata sebagai data awal dan mengamati bagaimana populasi yang disimulasikan merespons â€” menghasilkan prediksi hasil untuk tren media sosial, pergerakan pasar, dan dampak kebijakan.
Menghosting MiroFish sendiri memberi Anda komputasi khusus untuk simulasi yang intensif sumber daya dan menjaga intelijen bisnis sensitif, sinyal keuangan, serta analisis pra-rilis sepenuhnya dalam infrastruktur Anda sendiri. Anda juga mempertahankan kendali penuh atas pemilihan provider LLM dan optimasi biaya.
Fitur utama MiroFish
Simulasi Multi-Agen
Ribuan agen AI dengan kepribadian unik dan memori persisten berinteraksi di dunia digital paralel, menghasilkan dinamika sosial yang muncul.
Pemodelan Platform Sosial
Mensimulasikan lingkungan yang mirip Twitter dan Reddit dengan fitur posting, berkomentar, mengikuti, dan memposting ulang untuk mencerminkan perilaku platform yang sebenarnya.
Kontrol Tampilan Dewa
Suntikkan variabel dan peristiwa berita terkini dari perspektif mahatahu untuk mengamati bagaimana populasi simulasi bereaksi secara real time.
Laporan Otomatis
Laporan analisis yang dihasilkan AI merangkum hasil simulasi dan prediksi, mengurangi interpretasi manual interaksi agen yang kompleks.
Backend LLM Fleksibel
Berfungsi dengan OpenAI atau penyedia yang kompatibel dengan API OpenAI mana pun, memungkinkan Anda menukar model untuk menyeimbangkan kualitas simulasi dengan biaya.
Jalankan MiroFish lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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