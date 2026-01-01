ToolJet adalah platform low-code open-source yang menyediakan builder drag-and-drop visual bagi tim untuk membuat tool internal, panel admin, dan aplikasi CRUD dalam waktu yang jauh lebih singkat dari waktu pengembangan biasa. Dengan lebih dari 40 komponen UI bawaan dan konektor native untuk 50+ layanan â€“ termasuk PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets, dan Stripe â€“ tim dapat membangun aplikasi berbasis data tanpa menulis banyak kode frontend.

Self-hosting ToolJet di VPS Anda sendiri menjaga konfigurasi tool internal, kredensial sumber data, dan logika bisnis sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda. Tidak ada harga per pengguna, tidak ada batas penggunaan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke data operasional Anda.