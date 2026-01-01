Deploy ToolJet instan.
Platform low-code open-source untuk membangun dan menerapkan alat internal, dasbor, dan panel admin dengan 50+ integrasi sumber data.
Pilih paket VPS untuk ToolJet
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ToolJet
ToolJet adalah platform low-code open-source yang menyediakan builder drag-and-drop visual bagi tim untuk membuat tool internal, panel admin, dan aplikasi CRUD dalam waktu yang jauh lebih singkat dari waktu pengembangan biasa. Dengan lebih dari 40 komponen UI bawaan dan konektor native untuk 50+ layanan â€“ termasuk PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API, Google Sheets, dan Stripe â€“ tim dapat membangun aplikasi berbasis data tanpa menulis banyak kode frontend.
Self-hosting ToolJet di VPS Anda sendiri menjaga konfigurasi tool internal, kredensial sumber data, dan logika bisnis sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda. Tidak ada harga per pengguna, tidak ada batas penggunaan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke data operasional Anda.
Fitur utama ToolJet
50+ Konektor Sumber Data
Hubungkan ke database, REST API, endpoint GraphQL, dan tool SaaS termasuk Google Sheets, Stripe, dan Salesforce tanpa menulis kode integrasi kustom.
Visual Drag-and-Drop Builder
Buat tata letak UI dari 40+ komponen siap pakai â€” tabel, formulir, bagan, modal â€” tanpa menulis HTML atau CSS, dan mengikatnya langsung ke kueri data.
JavaScript dan logika Python
Tambahkan transformasi data dan logika bisnis langsung dalam kueri menggunakan JavaScript atau Python, memungkinkan pengguna ahli untuk memiliki kendali penuh tanpa meninggalkan platform.
Kontrol Akses Berbasis Peran
Tentukan izin terperinci per aplikasi dan ruang kerja agar setiap anggota tim hanya dapat mengakses alat dan data yang relevan dengan peran mereka.
Git Sinkronkan
Definisi aplikasi kontrol versi dengan menyinkronkan ke repositori Git, memungkinkan tinjauan kode, audit, dan pengembalian untuk alat internal yang penting.
Jalankan ToolJet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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