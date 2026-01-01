Deploy instan Bluesky Ozone.
Layanan moderasi dan pelabelan yang dihosting sendiri untuk jaringan Bluesky dan aplikasi Protokol AT lainnya.
Pilih paket VPS untuk Bluesky Ozone
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bluesky Ozone
Bluesky Ozone adalah layanan moderasi dan pelabelan resmi untuk AT Protocol, jaringan terbuka yang menggerakkan Bluesky. Ini menggabungkan UI web Next.js dengan layanan backend yang memungkinkan moderator menyortir laporan, menghapus atau menangguhkan konten dan akun, menerapkan label, dan memublikasikan label tersebut kembali ke jaringan melalui WebSockets.
Menjalankan instans Ozone Anda sendiri mengubah Anda menjadi pelabel yang dapat ditumpuk yang dapat diikuti oleh pengguna Bluesky, memberikan komunitas, penerbit, dan peneliti cara untuk membentuk apa yang mereka dan anggotanya lihat tanpa bergantung pada satu penyedia moderasi pun. Self-hosting menjaga laporan, riwayat label, dan keputusan kebijakan pada infrastruktur yang Anda kendalikan.
Fitur utama Bluesky Ozone
Pelabelan bertumpuk
Publikasikan label yang dapat dipilih oleh pengguna Bluesky, melapisi pandangan moderasi Anda di atas kebijakan jaringan default.
Penyortiran Laporan
Tinjau, eskalasi, dan tindak lanjuti laporan moderasi yang masuk dari satu antarmuka yang dirancang untuk tim moderasi.
Penghapusan dan penangguhan
Lakukan penghapusan, tangguhkan akun, dan batalkan keputusan dengan riwayat audit lengkap yang terhubung dengan identitas moderator.
Template email
Kirim email moderasi berdasarkan template kepada pengguna yang terdampak langsung dari dashboard untuk komunikasi yang konsisten.
Aturan label kustom
Buat dan modifikasi kosakata label Anda sendiri agar sesuai dengan komunitas niche, bahasa, atau kebijakan konten.
Jalankan Bluesky Ozone lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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