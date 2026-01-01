Bluesky Ozone adalah layanan moderasi dan pelabelan resmi untuk AT Protocol, jaringan terbuka yang menggerakkan Bluesky. Ini menggabungkan UI web Next.js dengan layanan backend yang memungkinkan moderator menyortir laporan, menghapus atau menangguhkan konten dan akun, menerapkan label, dan memublikasikan label tersebut kembali ke jaringan melalui WebSockets.

Menjalankan instans Ozone Anda sendiri mengubah Anda menjadi pelabel yang dapat ditumpuk yang dapat diikuti oleh pengguna Bluesky, memberikan komunitas, penerbit, dan peneliti cara untuk membentuk apa yang mereka dan anggotanya lihat tanpa bergantung pada satu penyedia moderasi pun. Self-hosting menjaga laporan, riwayat label, dan keputusan kebijakan pada infrastruktur yang Anda kendalikan.