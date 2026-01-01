Fenrus adalah dasbor pribadi yang di-host sendiri yang menggantikan halaman tab baru browser Anda dengan halaman beranda yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Atur tautan dan aplikasi ke dalam grup, gunakan widget aplikasi pintar yang menarik data langsung dari layanan seperti Sonarr, Radarr, dan Jellyfin, serta konfigurasikan beberapa mesin pencari dengan pintasan keyboard. Semua aplikasi pribadi dan situs yang sering Anda kunjungi tersedia sekilas dari satu halaman pribadi.

Karena Fenrus berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri, tidak ada URL aplikasi Anda, pola penggunaan, atau layanan yang dikonfigurasi yang dibagikan dengan layanan dasbor pihak ketiga. Data disimpan dalam file LiteDB yang ringan, yang berarti tidak ada database eksternal yang perlu dikelola â€” penyiapan hanya membutuhkan waktu beberapa detik dan seluruh konfigurasi terkandung dalam satu volume.