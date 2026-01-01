Deploy Fenrus dengan instalasi sekali klik.
Halaman utama pribadi dan dashboard untuk akses cepat ke aplikasi, situs, dan layanan Anda dengan widget aplikasi pintar dan mesin pencari kustom.
Pilih paket VPS untuk Fenrus
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Fenrus
Fenrus adalah dasbor pribadi yang di-host sendiri yang menggantikan halaman tab baru browser Anda dengan halaman beranda yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Atur tautan dan aplikasi ke dalam grup, gunakan widget aplikasi pintar yang menarik data langsung dari layanan seperti Sonarr, Radarr, dan Jellyfin, serta konfigurasikan beberapa mesin pencari dengan pintasan keyboard. Semua aplikasi pribadi dan situs yang sering Anda kunjungi tersedia sekilas dari satu halaman pribadi.
Karena Fenrus berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri, tidak ada URL aplikasi Anda, pola penggunaan, atau layanan yang dikonfigurasi yang dibagikan dengan layanan dasbor pihak ketiga. Data disimpan dalam file LiteDB yang ringan, yang berarti tidak ada database eksternal yang perlu dikelola â€” penyiapan hanya membutuhkan waktu beberapa detik dan seluruh konfigurasi terkandung dalam satu volume.
Fitur utama Fenrus
Widget aplikasi cerdas
Hubungkan layanan seperti Sonarr, Radarr, Jellyfin, dan lainnya untuk menampilkan status langsung, jumlah, dan data aktivitas langsung di tile dashboard Anda.
Mesin pencari kustom
Tambahkan mesin pencari apa pun dengan pola URL dan pintasan keyboard, lalu beralih antara Google, DuckDuckGo, atau instans Searx Anda sendiri dengan sekali tekan tombol.
Grup Aplikasi Terorganisir
Atur tautan dan aplikasi ke dalam grup bernama untuk menjaga aplikasi kerja, layanan media, otomatisasi rumah, dan situs pribadi tetap terpisah dengan rapi.
Bantuan Multi Pengguna
Setiap pengguna memiliki konfigurasi dasbor independen, sehingga setiap orang di rumah tangga atau tim dapat mengelola tata letak dan daftar aplikasi mereka sendiri.
Favicon Otomatis
Fenrus secara otomatis mengambil favicon untuk tautan yang tidak memiliki ikon kustom yang dikonfigurasi, menjaga dashboard Anda tetap rapi secara visual tanpa perlu kerja manual.
Tanpa Database Eksternal
Semua konfigurasi disimpan dalam satu file LiteDB â€” tidak memerlukan PostgreSQL atau MySQL, membuat pencadangan dan migrasi semudah menyalin file.
Jalankan Fenrus lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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