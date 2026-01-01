Koillection adalah aplikasi manajemen koleksi yang di-hosting sendiri yang memungkinkan Anda mengkatalogkan apa saja â€” buku, piringan hitam, video game, prangko, kartu koleksi, atau koleksi lain apa pun yang Anda miliki. Tidak seperti layanan katalog berbasis cloud, Koillection berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri, menjaga data koleksi Anda tetap pribadi dan di bawah kendali penuh Anda.

Dibangun di atas Symfony dengan antarmuka yang bersih dan responsif, Koillection mendukung bidang metadata kustom dan web scraper, sehingga Anda dapat memperkaya item dengan informasi yang benar-benar penting untuk jenis koleksi Anda. REST API lengkap memungkinkan integrasi dengan alat eksternal, dan dukungan multi-bahasa mencakup 11+ bahasa siap pakai.