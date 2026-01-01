Deploy Koillection instan.
Manajer koleksi mandiri untuk mengatur dan mengkatalogkan segala jenis koleksi fisik atau digital.
Pilih paket VPS untuk Koillection
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Koillection
Koillection adalah aplikasi manajemen koleksi yang di-hosting sendiri yang memungkinkan Anda mengkatalogkan apa saja â€” buku, piringan hitam, video game, prangko, kartu koleksi, atau koleksi lain apa pun yang Anda miliki. Tidak seperti layanan katalog berbasis cloud, Koillection berjalan sepenuhnya di server Anda sendiri, menjaga data koleksi Anda tetap pribadi dan di bawah kendali penuh Anda.
Dibangun di atas Symfony dengan antarmuka yang bersih dan responsif, Koillection mendukung bidang metadata kustom dan web scraper, sehingga Anda dapat memperkaya item dengan informasi yang benar-benar penting untuk jenis koleksi Anda. REST API lengkap memungkinkan integrasi dengan alat eksternal, dan dukungan multi-bahasa mencakup 11+ bahasa siap pakai.
Fitur utama Koillection
Tipe koleksi apa pun
Katalogkan buku, game, piringan hitam, prangko, atau barang koleksi lainnya tanpa terikat pada template bawaan.
Kolom metadata kustom
Definisikan bidang-bidang yang tepat dan struktur data yang sesuai dengan koleksi Anda daripada beradaptasi dengan skema generik.
Dukungan Web scraper
Secara otomatis menarik metadata dari website eksternal untuk memperkaya item Anda dengan sampul, deskripsi, dan detail.
Akses REST API
Ekspos data koleksi Anda melalui REST API lengkap, memungkinkan integrasi dengan aplikasi kustom atau alur kerja otomatisasi.
Antarmuka multibahasa
Gunakan Koillection dalam bahasa Anda sendiri â€” 11+ bahasa didukung dengan cakupan penuh untuk bahasa Inggris dan Prancis.
Jalankan Koillection lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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