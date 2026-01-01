Deploy Headscale instan.
Implementasi sumber terbuka yang dihosting sendiri dari server kontrol Tailscale untuk jaringan mesh WireGuard pribadi.
Pilih paket VPS untuk Headscale
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Headscale
Headscale adalah alternatif yang di-host sendiri untuk server kontrol berpemilik Tailscale, memberi Anda kepemilikan penuh atas jaringan mesh WireGuard pribadi Anda. Di mana layanan hosting Tailscale mengelola pertukaran kunci, penetapan IP, dan keputusan perutean, Headscale melakukan hal yang sama pada infrastruktur yang Anda kontrol â€” tanpa biaya bulanan, tanpa batasan perangkat yang terikat pada langganan, dan tanpa ketergantungan pada layanan cloud pihak ketiga.
Template ini menggabungkan Headscale dengan Headscale UI, dashboard berbasis browser untuk mengelola pengguna, node, dan kunci pra-autentikasi. Keduanya disajikan di bawah domain HTTPS yang sama, dengan antarmuka web tersedia di jalur
/web. Klien yang kompatibel dengan Tailscale dapat bergabung dengan mesh Anda segera setelah mengarahkan server login-nya ke URL deployment Anda.
Fitur utama Headscale
Klien yang kompatibel dengan Tailscale
Perangkat apa pun yang menjalankan klien Tailscale resmi dapat terhubung ke server Headscale Anda tanpa modifikasi sisi klien.
Antarmuka pengguna manajemen web
Headscale UI menyediakan dasbor browser untuk mengelola pengguna, node, dan kunci pra-autentikasi tanpa menggunakan baris perintah.
Jaringan mesh penuh
Node yang terhubung berkomunikasi langsung satu sama lain melintasi batas NAT menggunakan enkripsi WireGuard.
Dukungan MagicDNS
Headscale menetapkan nama host ke semua node terdaftar, memungkinkan akses berbasis DNS tanpa konfigurasi IP statis.
Penyimpanan berbasis SQLite
Semua status jaringan disimpan dalam database SQLite yang ringan tanpa memerlukan layanan database eksternal.
Manajemen API dan CLI
Kelola pengguna, node, dan rute melalui Headscale CLI atau HTTP API untuk scripting dan otomatisasi.
Jalankan Headscale lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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