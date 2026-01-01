Headscale adalah alternatif yang di-host sendiri untuk server kontrol berpemilik Tailscale, memberi Anda kepemilikan penuh atas jaringan mesh WireGuard pribadi Anda. Di mana layanan hosting Tailscale mengelola pertukaran kunci, penetapan IP, dan keputusan perutean, Headscale melakukan hal yang sama pada infrastruktur yang Anda kontrol â€” tanpa biaya bulanan, tanpa batasan perangkat yang terikat pada langganan, dan tanpa ketergantungan pada layanan cloud pihak ketiga.

Template ini menggabungkan Headscale dengan Headscale UI, dashboard berbasis browser untuk mengelola pengguna, node, dan kunci pra-autentikasi. Keduanya disajikan di bawah domain HTTPS yang sama, dengan antarmuka web tersedia di jalur /web . Klien yang kompatibel dengan Tailscale dapat bergabung dengan mesh Anda segera setelah mengarahkan server login-nya ke URL deployment Anda.