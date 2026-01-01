Deploy instan Notifiarr.
Klien terpadu untuk Notifiarr.com yang menjembatani media stack Anda dengan alur kerja notifikasi dan otomatisasi yang canggih.
Pilih paket VPS untuk Notifiarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Notifiarr
Notifiarr adalah klien yang di-hosting sendiri untuk layanan Notifiarr.com, memungkinkan integrasi mendalam antara tumpukan otomatisasi media Anda â€” termasuk Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan Plex â€” dan sistem notifikasi terpusat. Ini bertindak sebagai jembatan antara layanan lokal Anda dan Notifiarr.com, menyampaikan peristiwa, memicu alur kerja kustom, dan mengirimkan peringatan real-time ke Discord, Slack, dan platform lainnya.
Dengan menjalankan klien Notifiarr di VPS Anda sendiri, Anda tetap memegang kendali penuh atas integrasi tumpukan media Anda tanpa mengekspos layanan individual ke internet. Konfigurasikan semuanya melalui antarmuka web yang bersih, pantau kesehatan sistem, dan arahkan notifikasi tepat ke tempat yang Anda butuhkan.
Fitur utama Notifiarr
Integrasi Aplikasi Starr
Hubungkan Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan lainnya untuk meneruskan event media dan memicu notifikasi khusus secara otomatis.
Discord Notifikasi
Kirimkan notifikasi yang kaya dan dapat disesuaikan ke channel Discord dengan karya seni media, metadata, dan tombol tindakan.
Pemantauan Kesehatan Sistem
Pantau ruang disk, CPU, memori, dan kesehatan drive dari satu dashboard dengan peringatan otomatis.
Dukungan Plex dan Tautulli
Terima pembaruan yang sedang diputar, peristiwa pemutaran, dan notifikasi aktivitas pengguna langsung dari Plex Media Server Anda.
Peringatan Multiplatform
Arahkan notifikasi ke Slack, Telegram, email, dan platform lainnya selain Discord untuk pengiriman yang fleksibel.
Jalankan Notifiarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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