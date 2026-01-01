Notifiarr adalah klien yang di-hosting sendiri untuk layanan Notifiarr.com, memungkinkan integrasi mendalam antara tumpukan otomatisasi media Anda â€” termasuk Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan Plex â€” dan sistem notifikasi terpusat. Ini bertindak sebagai jembatan antara layanan lokal Anda dan Notifiarr.com, menyampaikan peristiwa, memicu alur kerja kustom, dan mengirimkan peringatan real-time ke Discord, Slack, dan platform lainnya.

Dengan menjalankan klien Notifiarr di VPS Anda sendiri, Anda tetap memegang kendali penuh atas integrasi tumpukan media Anda tanpa mengekspos layanan individual ke internet. Konfigurasikan semuanya melalui antarmuka web yang bersih, pantau kesehatan sistem, dan arahkan notifikasi tepat ke tempat yang Anda butuhkan.