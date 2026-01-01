Deploy instan AstrBot.
Framework chatbot AI multiplatform open-source yang menghubungkan model bahasa besar ke aplikasi pesan favorit Anda.
Pilih paket VPS untuk AstrBot
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan AstrBot
AstrBot adalah platform chatbot open-source yang canggih yang menjembatani model bahasa besar (large language models) dan aplikasi pesan populer termasuk Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, dan LINE. Dengan lebih dari 25.000 bintang GitHub, platform ini menyediakan kerangka kerja terpadu untuk membangun pengalaman AI percakapan dengan dukungan multimodal, basis pengetahuan, sandbox agen untuk eksekusi kode yang aman, dan integrasi MCP (Model Context Protocol).
Self-hosting AstrBot di VPS Anda sendiri menjaga API key, riwayat percakapan, dan data basis pengetahuan Anda sepenuhnya pribadi. Dengan lebih dari 1.000 plugin komunitas yang dapat diinstal dari marketplace bawaan dan UI berbasis web untuk konfigurasi, Anda mendapatkan infrastruktur chatbot AI kelas enterprise tanpa bergantung pada layanan yang di-host pihak ketiga.
Fitur utama AstrBot
Perpesanan multiplatform
Hubungkan satu deployment AstrBot ke Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, dan lainnya secara bersamaan.
Plugin marketplace
Instal dari lebih dari 1.000 plugin komunitas sekali klik untuk memperluas kemampuan – alat moderasi, penjadwal, integrasi, dan lainnya.
Agen sandbox
Jalankan kode dengan aman di dalam sandbox terisolasi selama percakapan, memungkinkan alur kerja agen yang canggih tanpa mengekspos sistem host.
Dukungan pengetahuan dasar
Lampirkan basis pengetahuan kustom ke bot Anda agar mereka menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen dan data Anda sendiri, bukan dari data pelatihan generik.
Integrasi MCP
Dukungan Protokol Konteks Model memungkinkan AstrBot menggunakan alat eksternal dan sumber data, membuka perilaku agenik canggih di luar obrolan sederhana.
Jalankan AstrBot lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
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