AstrBot adalah platform chatbot open-source yang canggih yang menjembatani model bahasa besar (large language models) dan aplikasi pesan populer termasuk Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, dan LINE. Dengan lebih dari 25.000 bintang GitHub, platform ini menyediakan kerangka kerja terpadu untuk membangun pengalaman AI percakapan dengan dukungan multimodal, basis pengetahuan, sandbox agen untuk eksekusi kode yang aman, dan integrasi MCP (Model Context Protocol).

Self-hosting AstrBot di VPS Anda sendiri menjaga API key, riwayat percakapan, dan data basis pengetahuan Anda sepenuhnya pribadi. Dengan lebih dari 1.000 plugin komunitas yang dapat diinstal dari marketplace bawaan dan UI berbasis web untuk konfigurasi, Anda mendapatkan infrastruktur chatbot AI kelas enterprise tanpa bergantung pada layanan yang di-host pihak ketiga.