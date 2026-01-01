Deploy RAGflow dengan instalasi sekali klik.
Engine RAG kelas produksi dengan parsing dokumen mendalam, pengambilan grafik pengetahuan, dan dukungan multi-LLM.
Pilih paket VPS untuk RAGflow
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RAGflow
RAGflow adalah mesin Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang siap produksi, dibangun berdasarkan pemahaman dokumen yang mendalam. Tidak seperti implementasi RAG dasar yang memperlakukan dokumen sebagai teks biasa, RAGflow melakukan penguraian yang sadar tata letak dari PDF, spreadsheet, presentasi, dan gambar untuk mempertahankan makna tabel, gambar, dan konten terstruktur sebelum pengindeksan.
Menghosting sendiri RAGflow di VPS Anda sendiri menjaga dokumen Anda tetap pribadi dan memberi Anda kendali penuh atas penyedia LLM, strategi chunking, dan pipeline pengambilan. Grafik pengetahuan bawaan dan backend GraphRAG membuka penalaran lintas dokumen yang tidak dapat ditandingi oleh pencarian vektor datar.
Fitur utama RAGflow
Parsing dokumen mendalam
Ekstraksi yang peka tata letak menangani file PDF, file Word, spreadsheet, dan gambar yang dipindai â€“ mempertahankan tabel, gambar, dan struktur yang dirusak oleh parser teks biasa.
Pengambilan Knowledge Graph
GraphRAG bawaan dan pengindeksan grafik pengetahuan memungkinkan penalaran lintas dokumen dan kueri hubungan melampaui apa yang didukung oleh pencarian vektor datar.
Dukungan Multi-LLM
Hubungkan ke OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, dan lebih dari 20 penyedia lainnya tanpa mengindeks ulang dokumen Anda.
Strategi chunking yang fleksibel
Pilih dari mode chunking Umum, Tanya Jawab, Manual, Tabel, dan Kertas untuk mencocokkan struktur setiap jenis dokumen demi akurasi pengambilan yang optimal.
Kontrol akses multi-pengguna
Hak akses berbasis peran memungkinkan tim untuk berbagi basis pengetahuan sambil menjaga koleksi dokumen sensitif tetap dibatasi untuk pengguna yang berwenang.
REST API dan SDK
REST API lengkap dan Python SDK resmi memungkinkan Anda menyematkan RAGflow ke dalam aplikasi Anda sendiri dan mengotomatiskan pipeline penyerapan dokumen.
Jalankan RAGflow lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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