RAGflow adalah mesin Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang siap produksi, dibangun berdasarkan pemahaman dokumen yang mendalam. Tidak seperti implementasi RAG dasar yang memperlakukan dokumen sebagai teks biasa, RAGflow melakukan penguraian yang sadar tata letak dari PDF, spreadsheet, presentasi, dan gambar untuk mempertahankan makna tabel, gambar, dan konten terstruktur sebelum pengindeksan.

Menghosting sendiri RAGflow di VPS Anda sendiri menjaga dokumen Anda tetap pribadi dan memberi Anda kendali penuh atas penyedia LLM, strategi chunking, dan pipeline pengambilan. Grafik pengetahuan bawaan dan backend GraphRAG membuka penalaran lintas dokumen yang tidak dapat ditandingi oleh pencarian vektor datar.