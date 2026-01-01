Diskon RAGflow hingga 69%

Deploy RAGflow dengan instalasi sekali klik.

Engine RAG kelas produksi dengan parsing dokumen mendalam, pengambilan grafik pengetahuan, dan dukungan multi-LLM.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy RAGflow dengan instalasi sekali klik.

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Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
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Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan RAGflow

RAGflow adalah mesin Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang siap produksi, dibangun berdasarkan pemahaman dokumen yang mendalam. Tidak seperti implementasi RAG dasar yang memperlakukan dokumen sebagai teks biasa, RAGflow melakukan penguraian yang sadar tata letak dari PDF, spreadsheet, presentasi, dan gambar untuk mempertahankan makna tabel, gambar, dan konten terstruktur sebelum pengindeksan.

Menghosting sendiri RAGflow di VPS Anda sendiri menjaga dokumen Anda tetap pribadi dan memberi Anda kendali penuh atas penyedia LLM, strategi chunking, dan pipeline pengambilan. Grafik pengetahuan bawaan dan backend GraphRAG membuka penalaran lintas dokumen yang tidak dapat ditandingi oleh pencarian vektor datar.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama RAGflow

Parsing dokumen mendalam

Ekstraksi yang peka tata letak menangani file PDF, file Word, spreadsheet, dan gambar yang dipindai â€“ mempertahankan tabel, gambar, dan struktur yang dirusak oleh parser teks biasa.

Pengambilan Knowledge Graph

GraphRAG bawaan dan pengindeksan grafik pengetahuan memungkinkan penalaran lintas dokumen dan kueri hubungan melampaui apa yang didukung oleh pencarian vektor datar.

Dukungan Multi-LLM

Hubungkan ke OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google, dan lebih dari 20 penyedia lainnya tanpa mengindeks ulang dokumen Anda.

Strategi chunking yang fleksibel

Pilih dari mode chunking Umum, Tanya Jawab, Manual, Tabel, dan Kertas untuk mencocokkan struktur setiap jenis dokumen demi akurasi pengambilan yang optimal.

Kontrol akses multi-pengguna

Hak akses berbasis peran memungkinkan tim untuk berbagi basis pengetahuan sambil menjaga koleksi dokumen sensitif tetap dibatasi untuk pengguna yang berwenang.

REST API dan SDK

REST API lengkap dan Python SDK resmi memungkinkan Anda menyematkan RAGflow ke dalam aplikasi Anda sendiri dan mengotomatiskan pipeline penyerapan dokumen.

Jalankan RAGflow lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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