Mail-Archiver adalah platform pengarsipan dan pencarian email open-source yang dibangun di atas ASP.NET Core dan PostgreSQL. Platform ini terhubung ke akun IMAP dan Microsoft 365 melalui Graph API, menyinkronkan email secara otomatis sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi sehingga Anda selalu memiliki salinan lokal yang dapat dicari dari setiap pesan dan lampiran.

Meng-hosting sendiri arsip email Anda memberikan kendali penuh atas kepatuhan, jejak audit, dan penyimpanan jangka panjang â€” tanpa akses cloud pihak ketiga, tanpa biaya per-mailbox, dan tanpa ketergantungan pada kebijakan retensi penyedia email Anda. Email dapat diekspor sebagai arsip .mbox atau .eml, dipulihkan kembali ke mailbox mana pun, atau dicari dalam hitungan detik di seluruh riwayat bertahun-tahun.