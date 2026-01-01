Deploy Mail-Archiver instan.
Platform pengarsipan email yang di-host sendiri yang terhubung ke kotak email IMAP atau Microsoft 365 mana pun dan menyimpan setiap pesan secara lokal.
Pilih paket VPS untuk Mail-Archiver
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mail-Archiver
Mail-Archiver adalah platform pengarsipan dan pencarian email open-source yang dibangun di atas ASP.NET Core dan PostgreSQL. Platform ini terhubung ke akun IMAP dan Microsoft 365 melalui Graph API, menyinkronkan email secara otomatis sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi sehingga Anda selalu memiliki salinan lokal yang dapat dicari dari setiap pesan dan lampiran.
Meng-hosting sendiri arsip email Anda memberikan kendali penuh atas kepatuhan, jejak audit, dan penyimpanan jangka panjang â€” tanpa akses cloud pihak ketiga, tanpa biaya per-mailbox, dan tanpa ketergantungan pada kebijakan retensi penyedia email Anda. Email dapat diekspor sebagai arsip .mbox atau .eml, dipulihkan kembali ke mailbox mana pun, atau dicari dalam hitungan detik di seluruh riwayat bertahun-tahun.
Fitur utama Mail-Archiver
Sinkronisasi IMAP dan M365
Secara otomatis mengarsipkan email dari kotak email IMAP atau Microsoft 365 mana pun sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi, menjaga salinan lokal Anda selalu terbaru.
Pencarian teks lengkap
Telusuri semua email dan lampiran yang diarsipkan secara instan, dengan filter berdasarkan pengirim, rentang tanggal, dan kotak surat.
Ekspor dan pulihkan
Ekspor seluruh kotak email sebagai file .mbox atau .eml terkompresi, atau pulihkan email yang dipilih kembali ke kotak email tujuan mana pun.
Akses multi-pengguna
Kelola beberapa pengguna dengan peran Admin, Manajer Mandiri, dan Standar, masing-masing dengan izin per akun dan log akses lengkap.
Kebijakan retensi
Secara otomatis menghapus email dari server email sumber setelah jumlah hari yang ditentukan sambil menjaga arsip lokal tetap utuh.
Impor MBox dan EML
Impor arsip .mbox atau .eml yang sudah ada hingga 10 GB untuk bermigrasi dari klien email atau alat pengarsipan lain.
Jalankan Mail-Archiver lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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