Diskon Mail-Archiver hingga 69%

Deploy Mail-Archiver instan.

Platform pengarsipan email yang di-host sendiri yang terhubung ke kotak email IMAP atau Microsoft 365 mana pun dan menyimpan setiap pesan secara lokal.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Mail-Archiver instan.

Pilih paket VPS untuk Mail-Archiver

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Mail-Archiver

Mail-Archiver adalah platform pengarsipan dan pencarian email open-source yang dibangun di atas ASP.NET Core dan PostgreSQL. Platform ini terhubung ke akun IMAP dan Microsoft 365 melalui Graph API, menyinkronkan email secara otomatis sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi sehingga Anda selalu memiliki salinan lokal yang dapat dicari dari setiap pesan dan lampiran.

Meng-hosting sendiri arsip email Anda memberikan kendali penuh atas kepatuhan, jejak audit, dan penyimpanan jangka panjang â€” tanpa akses cloud pihak ketiga, tanpa biaya per-mailbox, dan tanpa ketergantungan pada kebijakan retensi penyedia email Anda. Email dapat diekspor sebagai arsip .mbox atau .eml, dipulihkan kembali ke mailbox mana pun, atau dicari dalam hitungan detik di seluruh riwayat bertahun-tahun.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Mail-Archiver

Sinkronisasi IMAP dan M365

Secara otomatis mengarsipkan email dari kotak email IMAP atau Microsoft 365 mana pun sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi, menjaga salinan lokal Anda selalu terbaru.

Pencarian teks lengkap

Telusuri semua email dan lampiran yang diarsipkan secara instan, dengan filter berdasarkan pengirim, rentang tanggal, dan kotak surat.

Ekspor dan pulihkan

Ekspor seluruh kotak email sebagai file .mbox atau .eml terkompresi, atau pulihkan email yang dipilih kembali ke kotak email tujuan mana pun.

Akses multi-pengguna

Kelola beberapa pengguna dengan peran Admin, Manajer Mandiri, dan Standar, masing-masing dengan izin per akun dan log akses lengkap.

Kebijakan retensi

Secara otomatis menghapus email dari server email sumber setelah jumlah hari yang ditentukan sambil menjaga arsip lokal tetap utuh.

Impor MBox dan EML

Impor arsip .mbox atau .eml yang sudah ada hingga 10 GB untuk bermigrasi dari klien email atau alat pengarsipan lain.

Jalankan Mail-Archiver lebih mudah di Hostinger

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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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