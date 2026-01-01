Listmonk adalah platform newsletter dan mailing list open-source yang cepat, dibangun dengan Go untuk efisiensi maksimal. Platform ini mampu menangani jutaan subscriber dengan penggunaan resource minimal, mendukung segmentasi canggih, personalisasi, dan analitik kampanye, serta bekerja dengan provider SMTP apa pun. UI admin yang bersih membuat pengelolaan daftar dan pengiriman kampanye menjadi mudah tanpa kerumitan alat pemasaran tingkat perusahaan.

Dengan meng-host Listmonk sendiri, Anda menghilangkan biaya SaaS per email atau per subscriber, menjaga data subscriber Anda sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri, dan dapat mengonfigurasi kecepatan pengiriman dan provider SMTP persis seperti yang dibutuhkan alur kerja Anda â€” tanpa batasan platform atau keterikatan pada vendor.