Deploy Listmonk instan.
Pengelola newsletter dan mailing list self-hosted yang berperforma tinggi, dibangun untuk jutaan pelanggan.
Pilih paket VPS untuk Listmonk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Listmonk
Listmonk adalah platform newsletter dan mailing list open-source yang cepat, dibangun dengan Go untuk efisiensi maksimal. Platform ini mampu menangani jutaan subscriber dengan penggunaan resource minimal, mendukung segmentasi canggih, personalisasi, dan analitik kampanye, serta bekerja dengan provider SMTP apa pun. UI admin yang bersih membuat pengelolaan daftar dan pengiriman kampanye menjadi mudah tanpa kerumitan alat pemasaran tingkat perusahaan.
Dengan meng-host Listmonk sendiri, Anda menghilangkan biaya SaaS per email atau per subscriber, menjaga data subscriber Anda sepenuhnya di infrastruktur Anda sendiri, dan dapat mengonfigurasi kecepatan pengiriman dan provider SMTP persis seperti yang dibutuhkan alur kerja Anda â€” tanpa batasan platform atau keterikatan pada vendor.
Fitur utama Listmonk
Segmentasi pelanggan
Buat kampanye yang ditargetkan dengan mensegmentasi pelanggan menggunakan atribut kustom dan daftar berbasis kueri dinamis.
Statistik Kampanye
Lacak tingkat buka, klik-tayang, pentalan, dan berhenti berlangganan dengan laporan terperinci per kampanye.
Beberapa Penyedia SMTP
Hubungkan penyedia SMTP mana pun dengan failover dan pembatasan kecepatan per penyedia untuk memaksimalkan keterkiriman.
Sistem Template
Buat template email HTML dan teks biasa yang dapat digunakan kembali dengan substitusi variabel untuk kampanye yang dipersonalisasi.
REST API
Mengelola pelanggan, daftar, dan kampanye secara terprogram melalui REST API yang komprehensif.
Privasi & Alat GDPR
Alat pengelolaan berhenti berlangganan, penanganan email terpental, dan ekspor data yang terintegrasi untuk kepatuhan regulasi.
Jalankan Listmonk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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