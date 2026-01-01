Deploy instan Pangolin Newt.
Client tunnel WireGuard berbasis userspace yang secara aman mengekspos layanan privat melalui platform akses jarak jauh Pangolin.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pangolin Newt
Pangolin Newt adalah client tunnel WireGuard berbasis userspace dan proxy TCP/UDP yang dirancang untuk berintegrasi dengan platform akses berbasis identitas Pangolin. Beroperasi tanpa modul kernel atau hak akses khusus, Newt membuat tunnel terenkripsi ke node keluar Pangolin dan menyediakan proxy lokal untuk mengarahkan traffic aplikasi dengan aman.
Mendeploy Newt di VPS Anda bersama layanan Anda memberi Anda akses jarak jauh zero-trust ke resource pribadi dari mana saja, dengan akses yang diatur oleh kebijakan berbasis identitas Pangolin, sehingga tidak memerlukan paparan IP publik atau overhead VPN tradisional.
Fitur utama Pangolin Newt
Userspace WireGuard
Berjalan sepenuhnya di userspace tanpa modul kernel atau hak istimewa yang ditinggikan, menjadikannya aman dan mudah untuk diterapkan di lingkungan berbasis kontainer.
Akses Zero-Trust
Akses ke setiap sumber daya dikendalikan oleh kebijakan identitas Pangolin, memastikan hanya pengguna yang terautentikasi dan berwenang yang dapat mengakses layanan privat.
Proksi TCP/UDP Bawaan
Berfungsi sebagai manajer terowongan dan proksi aplikasi, merutekan lalu lintas untuk beberapa layanan melalui satu koneksi WireGuard terenkripsi.
Manajemen Terowongan Otomatis
Mempertahankan koneksi WebSocket persisten ke bidang kontrol Pangolin sehingga terowongan secara otomatis dibuat ulang setelah gangguan jaringan.
Dukungan NAT Traversal
Terhubung dengan andal dari balik firewall dan jaringan yang membatasi tanpa port forwarding manual atau perubahan pada konfigurasi jaringan Anda.
Jalankan Pangolin Newt lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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