Diskon Pangolin Newt hingga 69%

Deploy instan Pangolin Newt.

Client tunnel WireGuard berbasis userspace yang secara aman mengekspos layanan privat melalui platform akses jarak jauh Pangolin.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Pangolin Newt.

Pilih paket VPS untuk Pangolin Newt

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Pangolin Newt

Pangolin Newt adalah client tunnel WireGuard berbasis userspace dan proxy TCP/UDP yang dirancang untuk berintegrasi dengan platform akses berbasis identitas Pangolin. Beroperasi tanpa modul kernel atau hak akses khusus, Newt membuat tunnel terenkripsi ke node keluar Pangolin dan menyediakan proxy lokal untuk mengarahkan traffic aplikasi dengan aman.

Mendeploy Newt di VPS Anda bersama layanan Anda memberi Anda akses jarak jauh zero-trust ke resource pribadi dari mana saja, dengan akses yang diatur oleh kebijakan berbasis identitas Pangolin, sehingga tidak memerlukan paparan IP publik atau overhead VPN tradisional.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Pangolin Newt

Userspace WireGuard

Berjalan sepenuhnya di userspace tanpa modul kernel atau hak istimewa yang ditinggikan, menjadikannya aman dan mudah untuk diterapkan di lingkungan berbasis kontainer.

Akses Zero-Trust

Akses ke setiap sumber daya dikendalikan oleh kebijakan identitas Pangolin, memastikan hanya pengguna yang terautentikasi dan berwenang yang dapat mengakses layanan privat.

Proksi TCP/UDP Bawaan

Berfungsi sebagai manajer terowongan dan proksi aplikasi, merutekan lalu lintas untuk beberapa layanan melalui satu koneksi WireGuard terenkripsi.

Manajemen Terowongan Otomatis

Mempertahankan koneksi WebSocket persisten ke bidang kontrol Pangolin sehingga terowongan secara otomatis dibuat ulang setelah gangguan jaringan.

Dukungan NAT Traversal

Terhubung dengan andal dari balik firewall dan jaringan yang membatasi tanpa port forwarding manual atau perubahan pada konfigurasi jaringan Anda.

Jalankan Pangolin Newt lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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