Pangolin Newt adalah client tunnel WireGuard berbasis userspace dan proxy TCP/UDP yang dirancang untuk berintegrasi dengan platform akses berbasis identitas Pangolin. Beroperasi tanpa modul kernel atau hak akses khusus, Newt membuat tunnel terenkripsi ke node keluar Pangolin dan menyediakan proxy lokal untuk mengarahkan traffic aplikasi dengan aman.

Mendeploy Newt di VPS Anda bersama layanan Anda memberi Anda akses jarak jauh zero-trust ke resource pribadi dari mana saja, dengan akses yang diatur oleh kebijakan berbasis identitas Pangolin, sehingga tidak memerlukan paparan IP publik atau overhead VPN tradisional.