Deploy GrowthBook instan.
Platform open-source untuk feature flag dan A/B testing dengan analisis eksperimen warehouse-native.
Pilih paket VPS untuk GrowthBook
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GrowthBook
GrowthBook adalah platform open-source untuk feature flag dan A/B testing yang memberikan tim engineering dan produk kendali penuh atas infrastruktur eksperimen mereka. Ini terhubung langsung ke data warehouse Anda yang sudah ada â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, atau PostgreSQL â€” sehingga hasil eksperimen dianalisis di tempat data Anda sudah berada, tanpa perlu mengalirkan event melalui layanan pihak ketiga.
Self-hosting GrowthBook di VPS Anda menghilangkan harga per kursi, menjaga konfigurasi eksperimen dan data pengguna di infrastruktur Anda sendiri, serta memungkinkan anggota tim dan eksperimen tanpa batas dengan biaya infrastruktur yang tetap â€” penting bagi tim di industri yang diatur atau yang membangun produk yang sensitif privasi.
Fitur utama GrowthBook
A/B Testing tingkat lanjut
Jalankan eksperimen dengan metode statistik Bayesian dan frequentist, pengurangan varians CUPED, serta pengujian sekuensial untuk mencapai kesimpulan lebih cepat dengan akurasi yang lebih tinggi.
Manajemen Fitur Flag
Targetkan peluncuran fitur berdasarkan atribut pengguna, persentase, atau penanda prasyarat, memungkinkan rilis bertahap dan pemulihan instan tanpa penerapan baru.
Analisis berbasis warehouse
Metrik eksperimen dihitung langsung di BigQuery, Snowflake, Redshift, atau PostgreSQL, menjaga data sensitif di infrastruktur Anda yang sudah ada.
SDK (Software Development Kit) Multi-Bahasa
Integrasikan GrowthBook ke dalam tumpukan apa pun dengan SDK resmi untuk React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android, dan lainnya.
Editor Eksperimen Visual
Luncurkan tes A/B tanpa kode pada halaman web menggunakan editor visual, tanpa memerlukan perubahan pada basis kode aplikasi.
Jalankan GrowthBook lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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