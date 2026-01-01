GrowthBook adalah platform open-source untuk feature flag dan A/B testing yang memberikan tim engineering dan produk kendali penuh atas infrastruktur eksperimen mereka. Ini terhubung langsung ke data warehouse Anda yang sudah ada â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse, atau PostgreSQL â€” sehingga hasil eksperimen dianalisis di tempat data Anda sudah berada, tanpa perlu mengalirkan event melalui layanan pihak ketiga.

Self-hosting GrowthBook di VPS Anda menghilangkan harga per kursi, menjaga konfigurasi eksperimen dan data pengguna di infrastruktur Anda sendiri, serta memungkinkan anggota tim dan eksperimen tanpa batas dengan biaya infrastruktur yang tetap â€” penting bagi tim di industri yang diatur atau yang membangun produk yang sensitif privasi.