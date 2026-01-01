Deploy instan Rocket.Chat.
Platform komunikasi tim open-source dengan pesan real-time, panggilan video, dan kepemilikan data penuh.
Pilih paket VPS untuk Rocket.Chat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Rocket.Chat
Rocket.Chat adalah platform komunikasi tim open-source sepenuhnya yang dipercaya oleh lebih dari 12 juta pengguna dan dideploy di ribuan organisasi di seluruh dunia, termasuk NASA, Angkatan Laut AS, dan Deutsche Telekom. Platform ini menyediakan channel, pesan langsung, konferensi video, berbagi file, berbagi layar, dan ekosistem integrasi yang luas â€” semuanya tanpa bergantung pada infrastruktur pihak ketiga.
Self-hosting Rocket.Chat di VPS Anda sendiri memberikan tim Anda pusat komunikasi pribadi dengan biaya per pengguna nol dan kontrol penuh atas data Anda. Deployment ini menggunakan MongoDB dengan replica set untuk integritas data yang tinggi, memastikan pesan, file, dan riwayat percakapan Anda tetap tahan lama dan dapat diakses. Akun admin awal dibuat secara otomatis menggunakan kredensial yang dikonfigurasi saat deployment.
Fitur utama Rocket.Chat
Pesan real-time
Percakapan tim yang terorganisir di saluran persisten dengan utas, reaksi, penyematan pesan, dan pencarian teks lengkap di seluruh riwayat.
Panggilan video dan audio
Konferensi video bawaan dengan berbagi layar melalui Jitsi, BigBlueButton, atau WebRTC asli â€” tidak memerlukan alat rapat eksternal.
Kotak masuk omnichannel
Kelola percakapan pelanggan dari LiveChat, email, WhatsApp, Telegram, dan saluran lainnya dalam satu kotak masuk terpadu.
Keamanan Perusahaan
LDAP, SAML SSO, autentikasi dua faktor, enkripsi ujung ke ujung, dan kontrol akses berbasis peran yang terperinci untuk lingkungan yang sangat mengutamakan kepatuhan.
Integrasi Ekstensif
Hubungkan ke GitHub, Jira, GitLab, dan ratusan alat lainnya melalui webhooks, slash commands, serta marketplace aplikasi bawaan.
Jalankan Rocket.Chat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.