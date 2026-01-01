Rocket.Chat adalah platform komunikasi tim open-source sepenuhnya yang dipercaya oleh lebih dari 12 juta pengguna dan dideploy di ribuan organisasi di seluruh dunia, termasuk NASA, Angkatan Laut AS, dan Deutsche Telekom. Platform ini menyediakan channel, pesan langsung, konferensi video, berbagi file, berbagi layar, dan ekosistem integrasi yang luas â€” semuanya tanpa bergantung pada infrastruktur pihak ketiga.

Self-hosting Rocket.Chat di VPS Anda sendiri memberikan tim Anda pusat komunikasi pribadi dengan biaya per pengguna nol dan kontrol penuh atas data Anda. Deployment ini menggunakan MongoDB dengan replica set untuk integritas data yang tinggi, memastikan pesan, file, dan riwayat percakapan Anda tetap tahan lama dan dapat diakses. Akun admin awal dibuat secara otomatis menggunakan kredensial yang dikonfigurasi saat deployment.