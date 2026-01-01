Deploy ezBookKeeping instan.
Pelacak keuangan pribadi yang ringan dan dihost sendiri dengan antarmuka yang mengutamakan seluler, grafik, dan pemindaian struk.
Pilih paket VPS untuk ezBookKeeping
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ezBookKeeping
ezBookKeeping adalah aplikasi keuangan pribadi sumber terbuka yang ringan, dirancang untuk pelacakan pengeluaran harian yang cepat dan tanpa hambatan. Dibangun sebagai satu kontainer dengan penyimpanan SQLite, aplikasi ini berjalan dengan nyaman pada perangkat keras minimal â€” mulai dari Raspberry Pi hingga VPS kecil â€” tanpa memerlukan server database.
Tidak seperti alat akuntansi entri ganda yang lebih berat, ezBookKeeping berfokus pada apa yang sebenarnya dibutuhkan sebagian besar individu: antarmuka yang bersih dan mobile-first untuk mencatat transaksi dengan cepat, memvisualisasikan pengeluaran berdasarkan kategori, dan tetap mengontrol anggaran pribadi. Self-hosting menjaga riwayat transaksi Anda sepenuhnya pribadi, tanpa ada aplikasi keuangan pihak ketiga yang pernah melihat data pengeluaran Anda.
Fitur utama ezBookKeeping
PWA yang mengutamakan seluler
Instal ezBookKeeping sebagai aplikasi web progresif di ponsel mana pun untuk pencatatan pengeluaran seperti aplikasi bawaan tanpa perlu mengunduh dari toko aplikasi.
Pemindaian OCR Tagihan
Pindai struk kertas untuk mengekstrak jumlah transaksi dan merchant secara otomatis, mengurangi entri data manual.
Dukungan multi-mata uang
Lacak pengeluaran lintas mata uang dengan konversi nilai tukar otomatis untuk perjalanan dan pengeluaran internasional.
Grafik & statistik
Visualisasikan tren pengeluaran berdasarkan kategori, akun, dan periode waktu dengan grafik bawaan dan statistik ringkasan.
Impor CSV & Alipay
Impor riwayat transaksi dari file CSV dan platform pembayaran utama termasuk Alipay dan WeChat Pay.
Jalankan ezBookKeeping lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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