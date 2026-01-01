ezBookKeeping adalah aplikasi keuangan pribadi sumber terbuka yang ringan, dirancang untuk pelacakan pengeluaran harian yang cepat dan tanpa hambatan. Dibangun sebagai satu kontainer dengan penyimpanan SQLite, aplikasi ini berjalan dengan nyaman pada perangkat keras minimal â€” mulai dari Raspberry Pi hingga VPS kecil â€” tanpa memerlukan server database.

Tidak seperti alat akuntansi entri ganda yang lebih berat, ezBookKeeping berfokus pada apa yang sebenarnya dibutuhkan sebagian besar individu: antarmuka yang bersih dan mobile-first untuk mencatat transaksi dengan cepat, memvisualisasikan pengeluaran berdasarkan kategori, dan tetap mengontrol anggaran pribadi. Self-hosting menjaga riwayat transaksi Anda sepenuhnya pribadi, tanpa ada aplikasi keuangan pihak ketiga yang pernah melihat data pengeluaran Anda.