Diskon Coai hingga 69%

Deploy instan Coai.

Platform agregasi AI yang di-hosting sendiri, menyatukan OpenAI, Claude, Gemini, dan 20+ penyedia lainnya dengan manajemen multi-pengguna dan kuota penggunaan.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Coai.

Pilih paket VPS untuk Coai

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Coai

Coai (Chat Nio) adalah platform agregasi AI open-source yang menyatukan OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, dan 20+ penyedia model bahasa lainnya di balik satu antarmuka yang di-hosting. Ini melampaui UI chat sederhana dengan menambahkan tingkatan langganan, kuota token per pengguna, penerbitan kunci API, dan penagihan penggunaan — menjadikannya praktis bagi tim yang perlu menawarkan akses LLM yang terkontrol kepada banyak pengguna tanpa mengekspos kunci penyedia hulu.

Meng-hosting sendiri Coai di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas model mana yang tersedia, berapa banyak yang dapat dikonsumsi setiap tingkatan pengguna, dan seperti apa total pengeluaran API Anda — tanpa membayar biaya per-kursi ke layanan agregasi terkelola.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Coai

Agregasi multi-penyedia

Hubungkan OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, dan 20+ penyedia melalui satu platform dan biarkan pengguna beralih di antara mereka dari satu antarmuka.

Tingkat langganan pengguna

Tentukan paket langganan gratis dan berbayar dengan kuota token per tingkatan, mengontrol berapa banyak yang dapat dikonsumsi setiap grup pengguna di semua penyedia yang dikonfigurasi.

Penerbitan API key

Keluarkan kunci API kepada pengguna Anda sehingga mereka dapat mengakses model yang dikonfigurasi secara terprogram — tanpa pernah mengungkapkan kredensial penyedia upstream Anda.

Pelacakan penggunaan dan penagihan

Pantau konsumsi token per pengguna dan perkiraan biaya secara real-time, dengan batas yang dapat dikonfigurasi untuk mencegah pembengkakan anggaran yang tidak terduga.

Model marketplace

Pengguna menemukan dan memilih dari semua penyedia yang dikonfigurasi melalui pemilih model bawaan, dengan dukungan untuk pemanggilan fungsi dan pembuatan gambar jika tersedia.

Jalankan Coai lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Buat sekarang
Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
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Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀

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Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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