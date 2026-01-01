Coai (Chat Nio) adalah platform agregasi AI open-source yang menyatukan OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, dan 20+ penyedia model bahasa lainnya di balik satu antarmuka yang di-hosting. Ini melampaui UI chat sederhana dengan menambahkan tingkatan langganan, kuota token per pengguna, penerbitan kunci API, dan penagihan penggunaan — menjadikannya praktis bagi tim yang perlu menawarkan akses LLM yang terkontrol kepada banyak pengguna tanpa mengekspos kunci penyedia hulu.

Meng-hosting sendiri Coai di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas model mana yang tersedia, berapa banyak yang dapat dikonsumsi setiap tingkatan pengguna, dan seperti apa total pengeluaran API Anda — tanpa membayar biaya per-kursi ke layanan agregasi terkelola.