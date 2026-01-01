Deploy instan Coai.
Platform agregasi AI yang di-hosting sendiri, menyatukan OpenAI, Claude, Gemini, dan 20+ penyedia lainnya dengan manajemen multi-pengguna dan kuota penggunaan.
Pilih paket VPS untuk Coai
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Coai
Coai (Chat Nio) adalah platform agregasi AI open-source yang menyatukan OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, dan 20+ penyedia model bahasa lainnya di balik satu antarmuka yang di-hosting. Ini melampaui UI chat sederhana dengan menambahkan tingkatan langganan, kuota token per pengguna, penerbitan kunci API, dan penagihan penggunaan — menjadikannya praktis bagi tim yang perlu menawarkan akses LLM yang terkontrol kepada banyak pengguna tanpa mengekspos kunci penyedia hulu.
Meng-hosting sendiri Coai di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas model mana yang tersedia, berapa banyak yang dapat dikonsumsi setiap tingkatan pengguna, dan seperti apa total pengeluaran API Anda — tanpa membayar biaya per-kursi ke layanan agregasi terkelola.
Fitur utama Coai
Agregasi multi-penyedia
Hubungkan OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen, dan 20+ penyedia melalui satu platform dan biarkan pengguna beralih di antara mereka dari satu antarmuka.
Tingkat langganan pengguna
Tentukan paket langganan gratis dan berbayar dengan kuota token per tingkatan, mengontrol berapa banyak yang dapat dikonsumsi setiap grup pengguna di semua penyedia yang dikonfigurasi.
Penerbitan API key
Keluarkan kunci API kepada pengguna Anda sehingga mereka dapat mengakses model yang dikonfigurasi secara terprogram — tanpa pernah mengungkapkan kredensial penyedia upstream Anda.
Pelacakan penggunaan dan penagihan
Pantau konsumsi token per pengguna dan perkiraan biaya secara real-time, dengan batas yang dapat dikonfigurasi untuk mencegah pembengkakan anggaran yang tidak terduga.
Model marketplace
Pengguna menemukan dan memilih dari semua penyedia yang dikonfigurasi melalui pemilih model bawaan, dengan dukungan untuk pemanggilan fungsi dan pembuatan gambar jika tersedia.
Jalankan Coai lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
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Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
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