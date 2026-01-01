HFS (HTTP File Server) adalah server berbagi file ringan yang di-hosting sendiri yang mengubah VPS Anda menjadi hub berbagi file yang berfungsi penuh dan dapat diakses dari browser mana pun. Ini menyediakan antarmuka web yang bersih dan responsif untuk menjelajahi, mengunduh, dan mengunggah file tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak klien apa pun.

Dengan akun pengguna bawaan, kontrol akses per folder, pembatasan bandwidth, dan sistem file virtual, HFS memberi Anda kontrol penuh atas siapa yang dapat mengakses file mana. Hosting sendiri di VPS Anda berarti penyimpanan dan bandwidth tak terbatas tanpa biaya bulanan per pengguna.