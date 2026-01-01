Deploy instan HFS.
Server file HTTP mandiri yang memungkinkan Anda berbagi file langsung dari disk Anda melalui antarmuka web modern.
Pilih paket VPS untuk HFS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan HFS
HFS (HTTP File Server) adalah server berbagi file ringan yang di-hosting sendiri yang mengubah VPS Anda menjadi hub berbagi file yang berfungsi penuh dan dapat diakses dari browser mana pun. Ini menyediakan antarmuka web yang bersih dan responsif untuk menjelajahi, mengunduh, dan mengunggah file tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak klien apa pun.
Dengan akun pengguna bawaan, kontrol akses per folder, pembatasan bandwidth, dan sistem file virtual, HFS memberi Anda kontrol penuh atas siapa yang dapat mengakses file mana. Hosting sendiri di VPS Anda berarti penyimpanan dan bandwidth tak terbatas tanpa biaya bulanan per pengguna.
Fitur utama HFS
Sistem file virtual
Atur konten bersama ke dalam struktur folder virtual yang independen dari tata letak disk aktual Anda, memberi Anda kendali penuh atas apa yang dilihat pengguna.
Akun pengguna dan izin
Buat akun dengan izin baca, tulis, dan hapus per folder agar pengguna yang berbeda mengakses hanya file yang diizinkan untuk mereka lihat.
Unggah dan unduh yang dapat dilanjutkan
Mendukung transfer yang dapat dilanjutkan sehingga operasi file besar dapat bertahan dari gangguan jaringan tanpa harus memulai dari awal lagi.
Pembatasan bandwidth
Atur batas kecepatan unggah dan unduh per pengguna atau secara global agar server Anda tetap responsif bahkan saat transfer file dalam jumlah besar.
Sistem plugin
Perluas HFS dengan plugin komunitas untuk thumbnail, autentikasi LDAP, perlindungan anti-brute-force, tema, dan lainnya.
Jalankan HFS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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