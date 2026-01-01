Locust adalah alat pengujian beban (load testing) berbasis Python sumber terbuka yang memungkinkan tim teknik untuk mendefinisikan perilaku pengguna dalam kode Python biasa dan memutar ulang jutaan permintaan simultan terhadap target HTTP atau protokol kustom apa pun. Tidak seperti alat yang mengutamakan GUI, skenario Locust adalah skrip yang dikontrol versi, membuat pengujian mudah ditinjau, diparameterisasi, dan diintegrasikan ke dalam pipeline CI/CD.

UI web bawaan menunjukkan throughput langsung, persentil waktu respons, dan tingkat kesalahan saat pengujian berjalan, dan memungkinkan Anda untuk menambah atau mengurangi pengguna secara real time tanpa memulai ulang. Self-hosting Locust di VPS Anda menjaga lalu lintas pengujian dan kredensial dari infrastruktur SaaS pihak ketiga dan memungkinkan Anda menempatkan generator beban dekat dengan sistem target untuk meminimalkan latensi jaringan buatan.