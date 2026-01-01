Deploy instan Locust.
Framework pengujian beban Python yang dapat diskrip untuk mensimulasikan pengguna secara bersamaan dengan dashboard web real-time.
Pilih paket VPS untuk Locust
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Locust
Locust adalah alat pengujian beban (load testing) berbasis Python sumber terbuka yang memungkinkan tim teknik untuk mendefinisikan perilaku pengguna dalam kode Python biasa dan memutar ulang jutaan permintaan simultan terhadap target HTTP atau protokol kustom apa pun. Tidak seperti alat yang mengutamakan GUI, skenario Locust adalah skrip yang dikontrol versi, membuat pengujian mudah ditinjau, diparameterisasi, dan diintegrasikan ke dalam pipeline CI/CD.
UI web bawaan menunjukkan throughput langsung, persentil waktu respons, dan tingkat kesalahan saat pengujian berjalan, dan memungkinkan Anda untuk menambah atau mengurangi pengguna secara real time tanpa memulai ulang. Self-hosting Locust di VPS Anda menjaga lalu lintas pengujian dan kredensial dari infrastruktur SaaS pihak ketiga dan memungkinkan Anda menempatkan generator beban dekat dengan sistem target untuk meminimalkan latensi jaringan buatan.
Fitur utama Locust
Python Locustfiles
Tulis skenario pengujian sebagai kelas Python biasa dengan akses penuh ke library standar dan paket pihak ketiga, memungkinkan kontrol versi dan integrasi CI.
Real-time web dashboard
Pantau permintaan per detik, persentil waktu respons, dan tingkat kegagalan secara langsung di browser Anda, serta sesuaikan jumlah pengguna bersamaan tanpa menghentikan pengujian.
Pembangkitan Beban Terdistribusi
Tambahkan worker nodes untuk mengoordinasikan beban dari beberapa mesin, yang dapat diskalakan hingga jutaan pengguna bersamaan, dengan statistik agregat yang dikumpulkan secara terpusat.
Dukungan Protokol Apa Pun
Uji REST API, WebSocket, gRPC, dan protokol TCP kustom dengan memperluas kelas User dasar dengan pustaka Python apa pun.
Mode Headless CI
Jalankan pengujian secara non-interaktif dengan ambang batas lulus/gagal yang dapat dikonfigurasi pada tingkat kegagalan dan latensi untuk mengontrol deployment secara otomatis dalam pipeline Anda.
Jalankan Locust lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.