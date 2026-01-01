Deploy instan Tracktor.
Platform pelacakan kendaraan dan manajemen armada sumber terbuka untuk memantau kendaraan dan aset Anda di satu tempat.
Pilih paket VPS untuk Tracktor
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tracktor
Tracktor adalah aplikasi web open-source untuk pelacakan kendaraan dan manajemen armada, dirancang untuk memberikan visibilitas penuh kepada individu dan bisnis kecil atas kendaraan dan aset mereka. Ini menyediakan dashboard yang bersih dan di-host sendiri untuk mencatat perjalanan, mengelola kendaraan, dan memantau aktivitas armada â€” tanpa biaya langganan atau berbagi data dengan pihak ketiga.
Dibangun di atas stack Node.js yang ringan dengan penyimpanan SQLite, Tracktor mudah di-deploy dan membutuhkan sumber daya minimal. Data armada Anda tetap berada di server Anda sendiri, memberi Anda kendali penuh atas akses, privasi, dan retensi. Pengunjung pertama kali diminta untuk mendaftar akun admin, membuat pengaturan awal menjadi mulus.
Fitur utama Tracktor
Manajemen Kendaraan
Tambahkan dan atur seluruh armada Anda di satu tempat, melacak setiap kendaraan dengan profil, detail, dan riwayat aktivitasnya sendiri.
Perekaman perjalanan
Catat perjalanan dengan titik awal dan akhir, jarak, dan cap waktu untuk membangun riwayat penggunaan kendaraan dan rute yang akurat.
Self-hosted privasi
Semua data armada disimpan di server Anda sendiri â€“ tanpa layanan pelacakan pihak ketiga, tanpa biaya langganan, dan tanpa keterikatan vendor.
Penyimpanan SQLite ringan
Menggunakan SQLite untuk penyimpanan persisten, menjaga deployment tetap sederhana dan efisien sumber daya tanpa memerlukan server database terpisah.
Autentikasi pengguna
Autentikasi bawaan mengamankan akses ke data armada Anda, dengan pendaftaran awal yang mempermudah pengaturan.
Jalankan Tracktor lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web