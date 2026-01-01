Tracktor adalah aplikasi web open-source untuk pelacakan kendaraan dan manajemen armada, dirancang untuk memberikan visibilitas penuh kepada individu dan bisnis kecil atas kendaraan dan aset mereka. Ini menyediakan dashboard yang bersih dan di-host sendiri untuk mencatat perjalanan, mengelola kendaraan, dan memantau aktivitas armada â€” tanpa biaya langganan atau berbagi data dengan pihak ketiga.

Dibangun di atas stack Node.js yang ringan dengan penyimpanan SQLite, Tracktor mudah di-deploy dan membutuhkan sumber daya minimal. Data armada Anda tetap berada di server Anda sendiri, memberi Anda kendali penuh atas akses, privasi, dan retensi. Pengunjung pertama kali diminta untuk mendaftar akun admin, membuat pengaturan awal menjadi mulus.