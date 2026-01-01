Deploy instan DumbDrop
Pengunggah file drag-and-drop minimalis yang menyimpan file langsung ke dalam folder â€“ tanpa database, tanpa akun, tanpa kerumitan.
Pilih paket VPS untuk DumbDrop
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DumbDrop
DumbDrop adalah aplikasi unggah file yang sengaja dibuat minimalis dari DumbWare.io, dibangun berdasarkan gagasan bahwa berbagi file dengan server tidak memerlukan sistem akun, penyimpanan objek, atau langganan cloud. Antarmuka-nya adalah satu zona drop â€” seret file ke dalamnya, dan file tersebut akan tersimpan di disk dalam direktori unggah yang telah dikonfigurasi dan sepenuhnya Anda kendalikan.
Meskipun ukurannya kecil, DumbDrop dilengkapi dengan fitur tambahan praktis seperti perlindungan PIN opsional, dukungan unggah direktori, batas ukuran yang dapat dikonfigurasi, pemfilteran ekstensi file, dan notifikasi Apprise. Self-hosting di VPS menjaga file yang diunggah tetap pribadi, menghilangkan biaya transfer per-gigabyte dari layanan pihak ketiga, dan memberi Anda titik serah terima yang andal untuk kolaborator yang tidak memiliki akses shell atau SFTP.
Fitur utama DumbDrop
Unggahan Drag-and-drop
Jatuhkan satu file, banyak file, atau seluruh folder ke halaman dan struktur direktori aslinya akan dipertahankan di disk.
Tanpa database
File yang diunggah langsung ditulis ke direktori yang terpasang, sehingga cadangan adalah salinan folder biasa dan tidak ada yang perlu dimigrasikan.
Opsional perlindungan PIN
Atur PIN 4-10 digit untuk membatasi unggahan di server bersama tanpa menyiapkan sistem autentikasi lengkap.
Apprise notifikasi
Dapatkan notifikasi melalui saluran yang didukung Apprise mana pun setiap kali ada file baru yang masuk, dengan template yang dapat disesuaikan untuk nama file, ukuran, dan penggunaan penyimpanan.
Daftar file dan pembersihan
Aktifkan browser file opsional untuk mengunduh atau menghapus file yang diunggah langsung dari antarmuka web tanpa akses SSH.
Ekstensi dan batas ukuran
Batasi jenis file yang diterima dan batasi ukuran unggahan agar zona drop tetap selaras dengan bagaimana Anda bermaksud menggunakannya.
Jalankan DumbDrop lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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