DumbDrop adalah aplikasi unggah file yang sengaja dibuat minimalis dari DumbWare.io, dibangun berdasarkan gagasan bahwa berbagi file dengan server tidak memerlukan sistem akun, penyimpanan objek, atau langganan cloud. Antarmuka-nya adalah satu zona drop â€” seret file ke dalamnya, dan file tersebut akan tersimpan di disk dalam direktori unggah yang telah dikonfigurasi dan sepenuhnya Anda kendalikan.

Meskipun ukurannya kecil, DumbDrop dilengkapi dengan fitur tambahan praktis seperti perlindungan PIN opsional, dukungan unggah direktori, batas ukuran yang dapat dikonfigurasi, pemfilteran ekstensi file, dan notifikasi Apprise. Self-hosting di VPS menjaga file yang diunggah tetap pribadi, menghilangkan biaya transfer per-gigabyte dari layanan pihak ketiga, dan memberi Anda titik serah terima yang andal untuk kolaborator yang tidak memiliki akses shell atau SFTP.