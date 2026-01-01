Deploy instan FMD.
Server Temukan Perangkat Saya yang dihosting sendiri dan ramah privasi untuk menemukan lokasi, membunyikan, dan menghapus data dari jarak jauh ponsel dan tablet Android Anda.
Pilih paket VPS untuk FMD (Find My Device)
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) adalah alternatif open-source yang di-host sendiri untuk Find My Device milik Google. Ini bekerja bersama dengan aplikasi Android FMD: ponsel Anda melaporkan lokasi terenkripsi mereka ke server Anda sendiri, yang Anda akses melalui antarmuka web yang bersih untuk menemukan perangkat yang hilang atau dicuri, membuatnya berdering, mengambil gambar, mengunci layar, atau memicu penghapusan jarak jauh. Setiap perintah diarahkan melalui server Anda sendiri, sehingga tidak ada pihak ketiga yang pernah melihat lokasi perangkat Anda.
Karena Anda menghostingnya sendiri di VPS Anda, riwayat lokasi dan data perangkat Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur yang Anda kontrol â€” tidak ada persyaratan akun Google dan tidak ada vendor lock-in. Enkripsi end-to-end menjaga data tidak dapat dibaca bahkan oleh server, memberikan Anda jaminan layanan pelacakan perangkat komersial tanpa mengorbankan privasi.
Fitur utama FMD (Find My Device)
Lacak perangkat yang hilang
Lacak posisi GPS terakhir yang dilaporkan dari ponsel atau tablet mana pun yang terdaftar langsung dari antarmuka web, bahkan saat perangkat tidak terjangkau.
Perintah jarak jauh
Memicu dering keras, mengambil foto, mengunci layar, atau menghapus data dari jarak jauh untuk melindungi perangkat yang hilang atau dicuri.
Enkripsi end-to-end
Data lokasi dienkripsi di perangkat sebelum mencapai server, sehingga tidak ada siapa pun, bahkan host sekalipun, dapat membaca keberadaan Anda.
Aplikasi pendamping Android
Berpasangan dengan aplikasi Android FMD sumber terbuka untuk melaporkan lokasi dan menerima perintah tanpa bergantung pada Layanan Google Play.
Tidak ada akun Google
Ganti Google Find My Device dengan layanan yang sepenuhnya Anda kontrol, tanpa memerlukan akun cloud atau keterikatan vendor.
Jalankan FMD (Find My Device) lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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