FMD (Find My Device) adalah alternatif open-source yang di-host sendiri untuk Find My Device milik Google. Ini bekerja bersama dengan aplikasi Android FMD: ponsel Anda melaporkan lokasi terenkripsi mereka ke server Anda sendiri, yang Anda akses melalui antarmuka web yang bersih untuk menemukan perangkat yang hilang atau dicuri, membuatnya berdering, mengambil gambar, mengunci layar, atau memicu penghapusan jarak jauh. Setiap perintah diarahkan melalui server Anda sendiri, sehingga tidak ada pihak ketiga yang pernah melihat lokasi perangkat Anda.

Karena Anda menghostingnya sendiri di VPS Anda, riwayat lokasi dan data perangkat Anda tidak pernah meninggalkan infrastruktur yang Anda kontrol â€” tidak ada persyaratan akun Google dan tidak ada vendor lock-in. Enkripsi end-to-end menjaga data tidak dapat dibaca bahkan oleh server, memberikan Anda jaminan layanan pelacakan perangkat komersial tanpa mengorbankan privasi.