Deploy instan Hermes Workspace.
Pusat perintah open-source untuk agen AI Hermes Anda â€” obrolan, memori, keterampilan, terminal, dan file dalam satu antarmuka.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hermes Workspace
Hermes Workspace adalah UI web sumber terbuka yang mengubah agen AI Hermes (oleh NousResearch) menjadi pusat komando berfitur lengkap. Ini menyatukan obrolan multi-model, memori persisten, katalog lebih dari 100 keterampilan, terminal bawaan browser terintegrasi, dan Conductor untuk mengatur sub-agen paralel â€” semuanya dalam satu antarmuka yang di-hosting sendiri.
Meng-hosting sendiri Hermes Workspace di VPS Anda berarti percakapan Anda, memori agen, dan kredensial tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. Anda mendapatkan kendali penuh atas penyedia AI mana yang Anda gunakan (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, dan lainnya), tanpa biaya per pesan dan tanpa data yang meninggalkan server Anda.
Fitur utama Hermes Workspace
Chat Multi-Model
Beralih antara model lokal Claude, GPT, Gemini, Ollama, dan endpoint yang kompatibel dengan OpenAI mana pun di tengah percakapan tanpa kehilangan konteks.
Memori Persisten & 100+ Keterampilan
Agen mengingat antar sesi dan dapat mengambil dari katalog keterampilan yang mendalam. Jelajahi dan edit memori serta keterampilan secara langsung dari UI.
Terminal Terintegrasi
Jalankan perintah langsung di dalam ruang kerja dengan pty asli browser berwarna penuh â€“ tidak perlu beralih ke sesi SSH terpisah.
Conductor â€“ agen paralel
Meluncurkan dan memantau beberapa sub-agen secara paralel dengan orkestrator misi Conductor dan grid pekerja langsung.
PWA Mobile-first
Fitur lengkap tersedia di desktop, tablet, dan ponsel. Instal ke layar utama Anda dan jalankan dengan notifikasi push.
Kepemilikan Data yang Dihosting Sendiri
Semua sesi agen, memori, dan kredensial API tetap berada di VPS Anda tanpa batasan penggunaan dan tanpa berbagi data pihak ketiga.
Jalankan Hermes Workspace lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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