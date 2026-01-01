Hermes Workspace adalah UI web sumber terbuka yang mengubah agen AI Hermes (oleh NousResearch) menjadi pusat komando berfitur lengkap. Ini menyatukan obrolan multi-model, memori persisten, katalog lebih dari 100 keterampilan, terminal bawaan browser terintegrasi, dan Conductor untuk mengatur sub-agen paralel â€” semuanya dalam satu antarmuka yang di-hosting sendiri.

Meng-hosting sendiri Hermes Workspace di VPS Anda berarti percakapan Anda, memori agen, dan kredensial tetap berada di infrastruktur Anda sendiri. Anda mendapatkan kendali penuh atas penyedia AI mana yang Anda gunakan (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, dan lainnya), tanpa biaya per pesan dan tanpa data yang meninggalkan server Anda.