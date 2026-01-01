Deploy DOMjudge instan.
Juri kontes pemrograman otomatis sumber terbuka yang digunakan untuk kompetisi bergaya ICPC, dengan fitur pengiriman (submission), papan skor, dan manajemen tim.
Pilih paket VPS untuk DOMjudge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DOMjudge
DOMjudge adalah sistem penilaian otomatis open-source yang matang untuk menjalankan kontes pemrograman dengan gaya ICPC. Sistem ini mendukung acara ICPC tingkat regional dan final dunia, kursus pemrograman universitas, dan kompetisi online, menyediakan antarmuka web bagi peserta untuk mengirimkan solusi dan bagi juri serta administrator untuk mengelola soal, bahasa, tim, dan papan skor langsung.
Self-hosting DOMjudge di VPS Anda sendiri menjaga setiap pengiriman, kasus uji, dan hasil penilaian pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per peserta dan tanpa batasan unggah yang diberlakukan oleh layanan hosting. Server ini berfungsi penuh secara mandiri untuk mengonfigurasi kontes, soal, dan tim, sementara penilaian bahasa terkompilasi dilakukan oleh pekerja judgehost sandboxed terpisah yang dapat Anda lampirkan nanti.
Fitur utama DOMjudge
Penilaian ala ICPC
Menerapkan aturan yang digunakan oleh ICPC International Collegiate Programming Contest, termasuk waktu penalti, pembekuan papan skor, dan kategori putusan seperti Jawaban Salah, Batas Waktu, dan Kesalahan Eksekusi.
Papan skor langsung
Papan skor publik dan juri diperbarui secara real time saat kiriman masuk, dengan pembekuan yang dapat dikonfigurasi menjelang akhir kontes untuk penyelesaian yang dramatis.
Manajemen tim dan kontes
UI web admin untuk mengelola kontes, tim, pengguna, afiliasi, soal, bahasa, dan klarifikasi di berbagai acara paralel.
Judgehosts yang di-sandbox
Pekerja judgehost yang dapat diterapkan secara terpisah mengompilasi dan menjalankan kiriman dalam sandbox berbasis cgroup yang terisolasi dengan batas CPU, memori, dan disk yang ketat.
REST API dan CLP
REST API yang terdokumentasi ditambah integrasi dengan spesifikasi Contest API memungkinkan Anda menghubungkan papan skor eksternal, alat resolver, dan ekosistem alat ICPC.
Dukungan multibahasa
Dilengkapi dengan dukungan penilaian untuk C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, dan banyak bahasa lainnya, dengan konfigurasi kompilasi dan eksekusi lengkap per bahasa.
Jalankan DOMjudge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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