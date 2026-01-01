DOMjudge adalah sistem penilaian otomatis open-source yang matang untuk menjalankan kontes pemrograman dengan gaya ICPC. Sistem ini mendukung acara ICPC tingkat regional dan final dunia, kursus pemrograman universitas, dan kompetisi online, menyediakan antarmuka web bagi peserta untuk mengirimkan solusi dan bagi juri serta administrator untuk mengelola soal, bahasa, tim, dan papan skor langsung.

Self-hosting DOMjudge di VPS Anda sendiri menjaga setiap pengiriman, kasus uji, dan hasil penilaian pada infrastruktur yang Anda kendalikan, tanpa biaya per peserta dan tanpa batasan unggah yang diberlakukan oleh layanan hosting. Server ini berfungsi penuh secara mandiri untuk mengonfigurasi kontes, soal, dan tim, sementara penilaian bahasa terkompilasi dilakukan oleh pekerja judgehost sandboxed terpisah yang dapat Anda lampirkan nanti.