GitLab Community Edition adalah platform DevOps lengkap yang menggabungkan Git repository hosting, CI/CD automation, issue tracking, code review, dan container registry dalam satu aplikasi self-hosted. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai tool terpisah dan memberikan tim platform siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang lengkap di bawah kendali organisasi penuh.

Self-hosting GitLab menghilangkan harga per pengguna dan menjaga source code, CI/CD secrets, serta hasil pemindaian keamanan pada infrastruktur yang Anda miliki. Penting: startup awal membutuhkan waktu 3â€“10 menit karena semua layanan internal melakukan inisialisasi â€” error 502 selama periode ini adalah normal. Minimum 2 core CPU dan 4 GB RAM direkomendasikan untuk deployment tim kecil.