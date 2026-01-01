Deploy instan GitLab.
Platform DevOps open-source lengkap yang menggabungkan hosting Git, pipeline CI/CD, dan manajemen proyek dalam satu aplikasi.
Pilih paket VPS untuk GitLab
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GitLab
GitLab Community Edition adalah platform DevOps lengkap yang menggabungkan Git repository hosting, CI/CD automation, issue tracking, code review, dan container registry dalam satu aplikasi self-hosted. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai tool terpisah dan memberikan tim platform siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang lengkap di bawah kendali organisasi penuh.
Self-hosting GitLab menghilangkan harga per pengguna dan menjaga source code, CI/CD secrets, serta hasil pemindaian keamanan pada infrastruktur yang Anda miliki. Penting: startup awal membutuhkan waktu 3â€“10 menit karena semua layanan internal melakukan inisialisasi â€” error 502 selama periode ini adalah normal. Minimum 2 core CPU dan 4 GB RAM direkomendasikan untuk deployment tim kecil.
Fitur utama GitLab
Pipeline CI/CD bawaan
Runner pipeline terintegrasi mengotomatiskan pengujian, pembuatan image Docker, dan deployment tanpa bergantung pada Jenkins atau layanan CI eksternal.
Registri Container
Simpan dan kelola image Docker langsung bersama kode Anda di registry container pribadi bawaan.
Alur kerja Merge request
Peninjauan kode dengan komentar sebaris, aturan persetujuan, dan template permintaan penggabungan memastikan gerbang kualitas tetap terjaga untuk setiap perubahan.
Pemindaian keamanan
SAST terintegrasi, pemindaian dependensi, dan deteksi rahasia mengidentifikasi kerentanan sebelum kode mencapai produksi.
Pelacakan isu dan perencanaan
Boards, milestones, labels, dan roadmaps memungkinkan tim untuk merencanakan dan melacak pekerjaan di platform yang sama tempat kode berada.
Jalankan GitLab lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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