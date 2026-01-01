Deploy instan Docker Registry.
Registry private resmi untuk menyimpan, mendistribusikan, dan mengelola image container Docker Anda.
Pilih paket VPS untuk Docker Registry
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Docker Registry
Docker Registry adalah sistem penyimpanan dan distribusi resmi, open-source, untuk image Docker. Menjalankan registry Anda sendiri memberikan tim Anda repositori private berkinerja tinggi untuk image container â€” menjaga kode aplikasi proprietary dari hub publik sekaligus memastikan penarikan image yang cepat dan andal untuk pipeline CI/CD dan deployment produksi Anda.
Self-hosting di VPS Anda berarti data image tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, yang menyederhanakan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola data dan menghilangkan ketergantungan pada layanan eksternal. Anda mengontrol akses, kebijakan retensi, dan kapasitas penyimpanan â€” tanpa biaya per image atau batas bandwidth yang diberlakukan oleh penyedia registry hosting.
Fitur utama Docker Registry
Penyimpanan gambar pribadi
Simpan image container proprietary dengan aman di infrastruktur Anda sendiri, menjaga kode sensitif jauh dari registry publik.
Integrasi CI/CD
API push dan pull Docker standar memastikan kompatibilitas dengan setiap alat build, pipeline, dan platform orkestrasi.
Dukungan Webhook
Memicu langkah-langkah pipeline hilir secara otomatis setiap kali gambar baru didorong ke registri.
Cache lapisan persisten
Penyimpanan lapisan bersama di seluruh gambar secara drastis mengurangi penggunaan disk dan mempercepat distribusi gambar di seluruh tim Anda.
Jalankan Docker Registry lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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