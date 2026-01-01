Docker Registry adalah sistem penyimpanan dan distribusi resmi, open-source, untuk image Docker. Menjalankan registry Anda sendiri memberikan tim Anda repositori private berkinerja tinggi untuk image container â€” menjaga kode aplikasi proprietary dari hub publik sekaligus memastikan penarikan image yang cepat dan andal untuk pipeline CI/CD dan deployment produksi Anda.

Self-hosting di VPS Anda berarti data image tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda, yang menyederhanakan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola data dan menghilangkan ketergantungan pada layanan eksternal. Anda mengontrol akses, kebijakan retensi, dan kapasitas penyimpanan â€” tanpa biaya per image atau batas bandwidth yang diberlakukan oleh penyedia registry hosting.