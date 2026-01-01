Deploy instan Meteroid.
Infrastruktur harga dan penagihan sumber terbuka untuk SaaS â€” langganan, pengukuran berbasis penggunaan, penagihan, dan analitik pendapatan.
Pilih paket VPS untuk Meteroid
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Meteroid
Meteroid adalah platform penagihan open-source yang dibangun untuk perusahaan SaaS modern yang membutuhkan kontrol penuh atas cara mereka menetapkan harga, mengukur penggunaan, dan menagih pelanggan mereka. Ini menangani langganan, penetapan harga berdasarkan penggunaan, paket hibrida, uji coba gratis, kupon, dan grandfathering melalui satu API dan UI admin, menghilangkan kebutuhan untuk menggabungkan Stripe Billing, layanan pengukuran, dan lapisan penagihan buatan sendiri.
Self-hosting Meteroid menjaga data pelanggan, logika penetapan harga, dan catatan pendapatan di dalam VPS Anda sendiri, tanpa biaya per-acara dari vendor penagihan pihak ketiga. Penyebaran ini dilengkapi dengan PostgreSQL, ClickHouse untuk analitik pengukuran volume tinggi, dan Redpanda untuk streaming acara.
Fitur utama Meteroid
Manajemen langganan
Kelola paket berulang, uji coba gratis, peningkatan, penurunan, dan harga lama melalui satu UI admin dan REST API.
Pengukuran berbasis penggunaan
Mengalirkan event produk ke ClickHouse dan melakukan penagihan berdasarkan dimensi terukur seperti panggilan API, jumlah pengguna, atau penyimpanan dengan ingesti di bawah satu detik.
Penagihan otomatis
Hasilkan faktur dengan perhitungan prorata yang akurat pada setiap siklus penagihan dan kirimkan melalui webhook atau pemroses pembayaran lanjutan.
Model harga hibrida
Menggabungkan biaya tetap, biaya per-pengguna, penggunaan berjenjang, dan item sekali bayar dalam paket yang sama tanpa kode penagihan khusus.
Pendapatan Statistik
Lacak MRR, churn, ekspansi, dan retensi kohort dengan dasbor bawaan yang didukung oleh data penagihan langsung Anda.
API Terbuka REST dan gRPC
Integrasikan Meteroid ke dalam produk Anda dengan API REST dan gRPC kelas satu dan hindari terjebak pada vendor penagihan tertutup.
Jalankan Meteroid lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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