Meteroid adalah platform penagihan open-source yang dibangun untuk perusahaan SaaS modern yang membutuhkan kontrol penuh atas cara mereka menetapkan harga, mengukur penggunaan, dan menagih pelanggan mereka. Ini menangani langganan, penetapan harga berdasarkan penggunaan, paket hibrida, uji coba gratis, kupon, dan grandfathering melalui satu API dan UI admin, menghilangkan kebutuhan untuk menggabungkan Stripe Billing, layanan pengukuran, dan lapisan penagihan buatan sendiri.

Self-hosting Meteroid menjaga data pelanggan, logika penetapan harga, dan catatan pendapatan di dalam VPS Anda sendiri, tanpa biaya per-acara dari vendor penagihan pihak ketiga. Penyebaran ini dilengkapi dengan PostgreSQL, ClickHouse untuk analitik pengukuran volume tinggi, dan Redpanda untuk streaming acara.