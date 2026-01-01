Pingvin Share adalah platform berbagi file self-hosted modern yang dirancang sebagai alternatif yang mengutamakan privasi untuk WeTransfer, Dropbox Transfer, dan Firefox Send. Anda dapat berbagi file berukuran berapa pun melalui tautan aman yang dibatasi waktu, dengan tanggal kedaluwarsa yang bisa diatur, batas pengunjung, dan perlindungan kata sandi â€“ semuanya tanpa mengunggah ke server pihak ketiga.

Self-hosting di VPS Anda berarti tidak ada batasan ukuran file yang diberlakukan oleh paket langganan, tidak ada risiko konten dipindai atau dihapus, dan kepatuhan penuh terhadap persyaratan residensi data. Fitur reverse share memungkinkan orang lain mengunggah langsung kepada Anda, dan integrasi OIDC serta LDAP mendukung alur kerja autentikasi perusahaan secara langsung.