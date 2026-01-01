Deploy instan Pingvin Share.
Alternatif WeTransfer yang di-hosting sendiri untuk berbagi file ukuran berapa pun melalui tautan aman berbatas waktu, dengan perlindungan kata sandi, dan tanpa penyimpanan pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk Pingvin Share
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.
Buat project apa saja dengan Pingvin Share
Pingvin Share adalah platform berbagi file self-hosted modern yang dirancang sebagai alternatif yang mengutamakan privasi untuk WeTransfer, Dropbox Transfer, dan Firefox Send. Anda dapat berbagi file berukuran berapa pun melalui tautan aman yang dibatasi waktu, dengan tanggal kedaluwarsa yang bisa diatur, batas pengunjung, dan perlindungan kata sandi â€“ semuanya tanpa mengunggah ke server pihak ketiga.
Self-hosting di VPS Anda berarti tidak ada batasan ukuran file yang diberlakukan oleh paket langganan, tidak ada risiko konten dipindai atau dihapus, dan kepatuhan penuh terhadap persyaratan residensi data. Fitur reverse share memungkinkan orang lain mengunggah langsung kepada Anda, dan integrasi OIDC serta LDAP mendukung alur kerja autentikasi perusahaan secara langsung.
Fitur utama Pingvin Share
Tanpa Batas Ukuran File
Bagikan file dengan ukuran berapa pun, yang hanya dibatasi oleh ruang disk VPS Anda, tanpa batasan transfer per file atau per bulan.
Tautan Aman Berbatas Waktu
Atur tanggal kedaluwarsa dan batas pengunjung pada setiap pembagian sehingga tautan akan otomatis berhenti berfungsi setelah kondisi yang Anda pilih terpenuhi.
Proteksi Password
Lindungi file yang dibagikan secara sensitif dengan kata sandi agar hanya penerima yang dituju yang dapat mengakses file yang diunduh.
Pembalikan saham
Buat tautan unggah yang memungkinkan orang lain mengirim file langsung kepada Anda tanpa memerlukan akun atau mengekspos penyimpanan Anda.
Otentikasi Perusahaan
Integrasi OIDC dan LDAP memungkinkan organisasi untuk menggunakan penyedia identitas yang sudah ada untuk manajemen akses terpusat.
Jalankan Pingvin Share lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Jaminan 30 hari uang kembali
Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
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