WAHA (WhatsApp HTTP API) adalah server REST API sumber terbuka yang membungkus WhatsApp Web ke dalam antarmuka HTTP yang bersih, sehingga aplikasi atau layanan apa pun dapat mengirim pesan, menerima event, dan mengelola sesi tanpa ketergantungan browser atau biaya cloud pihak ketiga. Ini mendukung beberapa backend engine â€” template ini menggunakan engine NOWEB, yang berkomunikasi langsung melalui WebSocket tanpa meluncurkan browser, menjadikannya ringan dan efisien pada sumber daya VPS.

Self-hosting WAHA menjaga data sesi WhatsApp Anda, konten pesan, dan integrasi webhook di bawah kendali penuh Anda. Hubungkan CRM, chatbot, helpdesk, atau alat internal Anda ke WhatsApp dalam hitungan menit menggunakan panggilan HTTP standar, dengan dasbor web bawaan dan Swagger UI interaktif yang disertakan secara langsung.