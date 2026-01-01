Deploy instan WAHA.
Self-hosted WhatsApp HTTP API yang memungkinkan Anda mengirim dan menerima pesan melalui antarmuka REST yang sederhana.
Pilih paket VPS untuk WAHA
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) adalah server REST API sumber terbuka yang membungkus WhatsApp Web ke dalam antarmuka HTTP yang bersih, sehingga aplikasi atau layanan apa pun dapat mengirim pesan, menerima event, dan mengelola sesi tanpa ketergantungan browser atau biaya cloud pihak ketiga. Ini mendukung beberapa backend engine â€” template ini menggunakan engine NOWEB, yang berkomunikasi langsung melalui WebSocket tanpa meluncurkan browser, menjadikannya ringan dan efisien pada sumber daya VPS.
Self-hosting WAHA menjaga data sesi WhatsApp Anda, konten pesan, dan integrasi webhook di bawah kendali penuh Anda. Hubungkan CRM, chatbot, helpdesk, atau alat internal Anda ke WhatsApp dalam hitungan menit menggunakan panggilan HTTP standar, dengan dasbor web bawaan dan Swagger UI interaktif yang disertakan secara langsung.
Fitur utama WAHA
REST API untuk WhatsApp
Kirim dan terima pesan WhatsApp, media, dan event melalui REST API yang terdokumentasi, yang dapat diakses dari bahasa atau framework apa pun.
Dashboard web bawaan
Kelola sesi, pindai kode QR, dan pantau aktivitas melalui UI web tanpa menulis kode apa pun.
Streaming event Webhook
Meneruskan pesan masuk dan pembaruan status ke endpoint Anda sendiri dengan filter event yang dapat dikonfigurasi dan header kustom.
Session persistence
Sesi tetap bertahan setelah restart container secara otomatis â€“ tidak perlu memindai ulang QR setelah reboot atau update.
Penanganan file media
Kirim dan terima gambar, dokumen, catatan suara, serta file video dengan penyimpanan lokal bawaan untuk media yang diterima.
Jalankan WAHA lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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