Autobase adalah alternatif open-source untuk layanan database terkelola cloud seperti Amazon RDS dan Google Cloud SQL, menyediakan penyediaan klaster PostgreSQL otomatis, konfigurasi ketersediaan tinggi, dan manajemen terpusat melalui konsol web yang intuitif. Dengan lebih dari 4.000 bintang GitHub, ini memungkinkan Anda menyediakan klaster PostgreSQL siap produksi dengan failover otomatis, pencadangan terjadwal, dan pemulihan point-in-time tanpa harus menguasai konfigurasi HA yang kompleks secara manual.

Self-hosting Autobase menghilangkan biaya per jam yang berulang dari layanan database cloud sambil menjaga infrastruktur database Anda dan semua data yang tersimpan di bawah kendali penuh Anda. DBDesk Studio yang terintegrasi menyediakan akses SQL langsung dan eksplorasi skema, dan REST API memungkinkan manajemen terprogram penuh — memberikan Anda kenyamanan database terkelola pada infrastruktur Anda sendiri.