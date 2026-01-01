Deploy Autobase instan.
Platform Database-as-a-Service open-source self-hosted untuk mengotomatiskan provisi dan manajemen klaster PostgreSQL.
Pilih paket VPS untuk Autobase
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Autobase
Autobase adalah alternatif open-source untuk layanan database terkelola cloud seperti Amazon RDS dan Google Cloud SQL, menyediakan penyediaan klaster PostgreSQL otomatis, konfigurasi ketersediaan tinggi, dan manajemen terpusat melalui konsol web yang intuitif. Dengan lebih dari 4.000 bintang GitHub, ini memungkinkan Anda menyediakan klaster PostgreSQL siap produksi dengan failover otomatis, pencadangan terjadwal, dan pemulihan point-in-time tanpa harus menguasai konfigurasi HA yang kompleks secara manual.
Self-hosting Autobase menghilangkan biaya per jam yang berulang dari layanan database cloud sambil menjaga infrastruktur database Anda dan semua data yang tersimpan di bawah kendali penuh Anda. DBDesk Studio yang terintegrasi menyediakan akses SQL langsung dan eksplorasi skema, dan REST API memungkinkan manajemen terprogram penuh — memberikan Anda kenyamanan database terkelola pada infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama Autobase
Provisioning cluster satu klik
Menjalankan klaster PostgreSQL yang terkonfigurasi penuh dan berketersediaan tinggi melalui konsol web tanpa menulis file konfigurasi HA atau Ansible playbook secara manual.
Failover Otomatis
Failover bawaan mendeteksi kegagalan utama dan secara otomatis mempromosikan replika, meminimalkan waktu henti untuk beban kerja produksi tanpa intervensi manual.
SQL Studio Terintegrasi
DBDesk Studio disertakan bersama konsol, menyediakan penjelajahan skema, eksekusi kueri, dan eksplorasi data tanpa menginstal klien database terpisah.
Backup dan pemulihan
Jadwalkan pencadangan otomatis dan pulihkan klaster ke titik waktu mana pun, melindungi dari kehilangan data akibat penghapusan yang tidak disengaja atau kesalahan aplikasi.
Otomatisasi REST API
Setiap tindakan manajemen tersedia melalui REST API, memungkinkan integrasi dengan pipeline CI/CD, alat infrastructure-as-code, dan skrip otomatisasi kustom.
Jalankan Autobase lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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