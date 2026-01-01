Deploy Diun instan.
Alat ringan yang memantau Docker images untuk pembaruan dan mengirimkan notifikasi ke saluran pilihan Anda.
Pilih paket VPS untuk Diun
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) adalah tool CLI ringan yang memantau image Docker Anda dan memberi tahu Anda saat versi baru dipublikasikan ke registry. Ini mendukung Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay, dan registry private, memeriksa berdasarkan jadwal cron yang dapat dikonfigurasi dengan jitter untuk menyebarkan beban.
Self-hosting Diun di VPS Anda berarti Diun berjalan terus-menerus bersama container Anda, dengan akses penuh ke Docker socket untuk penemuan container otomatis. Anda memiliki kontrol atas routing notifikasi â€” Slack, Discord, email, webhook, dan lainnya â€” tanpa mengirim metadata image ke layanan pemantauan pihak ketiga.
Fitur utama Diun
Otomatis pemantauan gambar
Mendeteksi dan memantau semua container yang berjalan secara default, sehingga deployment baru terlacak tanpa konfigurasi manual apa pun.
Notifikasi fleksibel
Mendukung Slack, Discord, email, webhook, dan saluran lainnya sehingga peringatan pembaruan mencapai tim Anda di mana pun mereka bekerja.
Penjadwalan berbasis Cron
Pemeriksaan berjalan sesuai jadwal yang dapat dikonfigurasi dengan jitter opsional untuk menghindari membebani registri selama jam sibuk.
Dukungan multi-registri
Berfungsi dengan Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay, dan registri pribadi, mencakup seluruh ekosistem citra kontainer Anda.
Jalankan Diun lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.