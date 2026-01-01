Diun (Docker Image Update Notifier) adalah tool CLI ringan yang memantau image Docker Anda dan memberi tahu Anda saat versi baru dipublikasikan ke registry. Ini mendukung Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay, dan registry private, memeriksa berdasarkan jadwal cron yang dapat dikonfigurasi dengan jitter untuk menyebarkan beban.

Self-hosting Diun di VPS Anda berarti Diun berjalan terus-menerus bersama container Anda, dengan akses penuh ke Docker socket untuk penemuan container otomatis. Anda memiliki kontrol atas routing notifikasi â€” Slack, Discord, email, webhook, dan lainnya â€” tanpa mengirim metadata image ke layanan pemantauan pihak ketiga.