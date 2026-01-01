Logto adalah platform manajemen identitas dan akses modern yang menyediakan infrastruktur autentikasi lengkap untuk aplikasi web, mobile, dan API. Platform ini mengimplementasikan OAuth 2.0, OpenID Connect, dan SAML secara bawaan, dengan komponen UI sign-in siap pakai, integrasi login sosial, MFA, dan kontrol akses berbasis peran â€” sehingga tim dapat menambahkan autentikasi kelas produksi tanpa harus membangunnya dari awal.

Self-hosting Logto di VPS Anda memberi Anda pengguna tak terbatas dengan biaya tetap, kedaulatan data penuh atas kredensial dan data sesi, serta fleksibilitas untuk memenuhi persyaratan residensi data atau kepatuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh layanan autentikasi pihak ketiga.