Deploy instan Logto.
Platform identitas dan autentikasi lengkap dengan dukungan OAuth 2.0, OIDC, dan SSO enterprise.
Pilih paket VPS untuk Logto
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Logto
Logto adalah platform manajemen identitas dan akses modern yang menyediakan infrastruktur autentikasi lengkap untuk aplikasi web, mobile, dan API. Platform ini mengimplementasikan OAuth 2.0, OpenID Connect, dan SAML secara bawaan, dengan komponen UI sign-in siap pakai, integrasi login sosial, MFA, dan kontrol akses berbasis peran â€” sehingga tim dapat menambahkan autentikasi kelas produksi tanpa harus membangunnya dari awal.
Self-hosting Logto di VPS Anda memberi Anda pengguna tak terbatas dengan biaya tetap, kedaulatan data penuh atas kredensial dan data sesi, serta fleksibilitas untuk memenuhi persyaratan residensi data atau kepatuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh layanan autentikasi pihak ketiga.
Fitur utama Logto
OAuth 2.0 & OIDC
Protokol standar industri untuk mengamankan aplikasi dan API tanpa menulis logika autentikasi kustom.
Integrasi Login Sosial
Tambahkan Google, GitHub, Microsoft, dan puluhan penyedia sosial lainnya ke aplikasi apa pun dengan konfigurasi minimal.
Autentikasi Multi-Faktor
Lindungi akun dengan autentikasi multi-faktor TOTP, SMS, dan OTP email serta alur login tanpa sandi.
Kontrol Akses Berbasis Peran
Tentukan peran, izin, dan cakupan untuk mengontrol secara tepat apa yang dapat diakses oleh setiap pengguna atau aplikasi.
Manajemen Perusahaan
Mendukung aplikasi SaaS multi-tenant dengan struktur organisasi dan tim bawaan dengan SSO per organisasi.
Jalankan Logto lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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