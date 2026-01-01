Deploy instan Langflow.
Builder workflow AI drag-and-drop visual untuk membuat aplikasi LLM dengan OpenAI, Anthropic, dan model lokal.
Pilih paket VPS untuk Langflow
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Langflow
Langflow adalah platform open-source low-code yang memungkinkan developer dan tim membangun aplikasi berbasis AI melalui kanvas visual. Hubungkan LLM, database vektor, API, dan sumber data dengan drag-and-drop komponen â€” tanpa memerlukan kode boilerplate. Ini mendukung OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, dan model yang di-host secara lokal, sehingga memudahkan untuk membangun chatbot, pipeline RAG, dan workflow multi-agen.
Meng-host Langflow di VPS Anda sendiri menjaga workflow AI dan data percakapan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, menghilangkan vendor lock-in dan memastikan dokumen sensitif yang diproses melalui pipeline RAG tidak pernah meninggalkan lingkungan Anda. Template ini menyertakan PostgreSQL untuk persistensi flow, pengguna, dan status aplikasi yang andal.
Fitur utama Langflow
Visual Workflow Builder
Bangun aplikasi LLM dengan menghubungkan komponen pada kanvas tanpa menulis kode boilerplate pipeline.
Dukungan LLM multi-penyedia
Beralih antara model OpenAI, Anthropic, Google Gemini, dan Ollama lokal dalam alur kerja yang sama.
RAG Pipelines
Hubungkan database vektor ke LLM untuk membangun alur kerja generasi yang diperkaya pengambilan yang menjawab pertanyaan dari dokumen Anda sendiri.
API Deployment
Sediakan setiap alur kerja yang telah selesai sebagai endpoint REST API untuk integrasi ke dalam aplikasi produksi.
Komponen Kustom
Tulis komponen Python untuk memperluas Langflow dengan logika proprietary, API internal, atau sumber data khusus.
Jalankan Langflow lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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