Langflow adalah platform open-source low-code yang memungkinkan developer dan tim membangun aplikasi berbasis AI melalui kanvas visual. Hubungkan LLM, database vektor, API, dan sumber data dengan drag-and-drop komponen â€” tanpa memerlukan kode boilerplate. Ini mendukung OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, dan model yang di-host secara lokal, sehingga memudahkan untuk membangun chatbot, pipeline RAG, dan workflow multi-agen.

Meng-host Langflow di VPS Anda sendiri menjaga workflow AI dan data percakapan tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, menghilangkan vendor lock-in dan memastikan dokumen sensitif yang diproses melalui pipeline RAG tidak pernah meninggalkan lingkungan Anda. Template ini menyertakan PostgreSQL untuk persistensi flow, pengguna, dan status aplikasi yang andal.