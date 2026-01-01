Wakapi adalah pelacak aktivitas coding yang di-hosting sendiri yang sepenuhnya kompatibel dengan plugin editor WakaTime. Ini mengumpulkan waktu yang dihabiskan untuk coding yang dipecah berdasarkan proyek, bahasa, editor, dan sistem operasi, menyajikan data dalam dasbor visual tanpa membagikan apa pun dengan layanan cloud pihak ketiga.

Menghosting Wakapi sendiri di VPS menjaga privasi aktivitas coding Anda sekaligus menyediakan semua wawasan yang ditawarkan WakaTime. Ini mendukung ringkasan email mingguan, papan peringkat publik untuk motivasi tim, pembuatan badge README untuk profil GitHub, dan integrasi dengan editor populer termasuk VS Code, JetBrains IDEs, dan Vim.