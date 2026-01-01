Deploy instan Wakapi.
Pelacak waktu pengkodean yang dihost sendiri, kompatibel dengan plugin WakaTime, dengan dasbor, laporan, dan papan peringkat.
Pilih paket VPS untuk Wakapi
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wakapi
Wakapi adalah pelacak aktivitas coding yang di-hosting sendiri yang sepenuhnya kompatibel dengan plugin editor WakaTime. Ini mengumpulkan waktu yang dihabiskan untuk coding yang dipecah berdasarkan proyek, bahasa, editor, dan sistem operasi, menyajikan data dalam dasbor visual tanpa membagikan apa pun dengan layanan cloud pihak ketiga.
Menghosting Wakapi sendiri di VPS menjaga privasi aktivitas coding Anda sekaligus menyediakan semua wawasan yang ditawarkan WakaTime. Ini mendukung ringkasan email mingguan, papan peringkat publik untuk motivasi tim, pembuatan badge README untuk profil GitHub, dan integrasi dengan editor populer termasuk VS Code, JetBrains IDEs, dan Vim.
Fitur utama Wakapi
Kompatibel dengan WakaTime
Berfungsi dengan semua plugin editor WakaTime yang sudah ada â€“ cukup arahkan ke instance Wakapi yang di-hosting sendiri milik Anda alih-alih wakatime.com.
Coding dashboards
Visualisasikan waktu yang dihabiskan per proyek, bahasa, editor, dan OS dengan bagan yang dapat difilter untuk rentang tanggal berapa pun.
Laporan email mingguan
Terima ringkasan mingguan otomatis aktivitas coding Anda yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.
Lencana GitHub
Hasilkan badge README dinamis yang menampilkan waktu coding mingguan Anda untuk ditampilkan di halaman profil GitHub.
Papan peringkat tim
Bagikan papan peringkat publik dengan rekan tim untuk melacak dan membandingkan aktivitas coding di seluruh tim pengembangan.
Jalankan Wakapi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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