Joomla adalah sistem manajemen konten (CMS) open-source yang matang dengan lebih dari 100 juta unduhan, yang mendukung segala hal mulai dari blog pribadi dan portal komunitas hingga aplikasi perusahaan dan situs pemerintah. Manajemen pengguna tingkat lanjutnya, dukungan multibahasa bawaan untuk lebih dari 75 bahasa, dan ribuan ekstensi menjadikannya salah satu platform CMS paling fleksibel yang tersedia.

Self-hosting Joomla di VPS Anda sendiri memberi Anda sumber daya khusus, kontrol konfigurasi PHP dan MySQL penuh, dan tanpa batasan shared-hosting â€” sehingga situs Anda dapat berkembang seiring dengan audiens Anda tanpa performa yang tidak terduga atau biaya per pengunjung.