Deploy instan Joomla.
CMS open-source yang canggih untuk membuat website dinamis, portal, dan aplikasi web dengan dukungan multibahasa.
Pilih paket VPS untuk Joomla
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Joomla
Joomla adalah sistem manajemen konten (CMS) open-source yang matang dengan lebih dari 100 juta unduhan, yang mendukung segala hal mulai dari blog pribadi dan portal komunitas hingga aplikasi perusahaan dan situs pemerintah. Manajemen pengguna tingkat lanjutnya, dukungan multibahasa bawaan untuk lebih dari 75 bahasa, dan ribuan ekstensi menjadikannya salah satu platform CMS paling fleksibel yang tersedia.
Self-hosting Joomla di VPS Anda sendiri memberi Anda sumber daya khusus, kontrol konfigurasi PHP dan MySQL penuh, dan tanpa batasan shared-hosting â€” sehingga situs Anda dapat berkembang seiring dengan audiens Anda tanpa performa yang tidak terduga atau biaya per pengunjung.
Fitur utama Joomla
Multibahasa Bawaan
Kelola konten dalam lebih dari 75 bahasa secara native â€“ tidak memerlukan plugin pihak ketiga, menjadikannya ideal untuk bisnis dan organisasi internasional.
Kontrol Akses Tingkat Lanjut
Tentukan izin yang terperinci dengan beberapa grup pengguna dan tingkat akses, memungkinkan Anda mengontrol secara persis siapa yang dapat membuat, mengedit, atau memublikasikan konten.
Ribuan Ekstensi
Perluas Joomla dengan template, komponen, modul, dan plugin dari Direktori Ekstensi Joomla untuk menambahkan fungsionalitas apa pun yang dibutuhkan situs Anda.
Tool SEO bawaan
Hasilkan URL yang ramah, deskripsi meta, dan sitemap siap pakai untuk meningkatkan peringkat mesin pencari tanpa plugin tambahan.
Manajemen Versi Konten
Lacak setiap perubahan pada artikel dan kembalikan ke versi sebelumnya mana pun, melindungi konten Anda dari pengeditan yang tidak disengaja atau revisi yang tidak diinginkan.
Jalankan Joomla lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.