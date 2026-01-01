Speaches adalah server audio yang kompatibel dengan OpenAI API yang menghadirkan pengenalan ucapan canggih dan sintesis teks-ke-ucapan ke infrastruktur Anda sendiri. Dibangun di atas faster-whisper untuk transkripsi dan Kokoro/Piper untuk sintesis suara, ia mengekspos endpoint yang sama dengan OpenAI Audio API â€” sehingga alat, SDK, atau integrasi yang ada yang berfungsi dengan OpenAI akan berfungsi dengan Speaches secara langsung.

Self-hosting Speaches berarti data audio Anda tidak pernah meninggalkan server Anda, tidak ada biaya transkripsi per menit, dan Anda mempertahankan kontrol penuh atas model mana yang berjalan dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Model dimuat sesuai permintaan dan dibongkar secara otomatis setelah tidak aktif, menjaga penggunaan memori tetap ramping pada VPS standar.