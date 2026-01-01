Deploy Speaches dengan instalasi sekali klik.
Server speech-to-text dan text-to-speech yang kompatibel dengan OpenAI yang dapat Anda host sendiri dan jalankan sepenuhnya di VPS Anda.
Pilih paket VPS untuk Speaches
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Speaches
Speaches adalah server audio yang kompatibel dengan OpenAI API yang menghadirkan pengenalan ucapan canggih dan sintesis teks-ke-ucapan ke infrastruktur Anda sendiri. Dibangun di atas faster-whisper untuk transkripsi dan Kokoro/Piper untuk sintesis suara, ia mengekspos endpoint yang sama dengan OpenAI Audio API â€” sehingga alat, SDK, atau integrasi yang ada yang berfungsi dengan OpenAI akan berfungsi dengan Speaches secara langsung.
Self-hosting Speaches berarti data audio Anda tidak pernah meninggalkan server Anda, tidak ada biaya transkripsi per menit, dan Anda mempertahankan kontrol penuh atas model mana yang berjalan dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Model dimuat sesuai permintaan dan dibongkar secara otomatis setelah tidak aktif, menjaga penggunaan memori tetap ramping pada VPS standar.
Fitur utama Speaches
OpenAI API kompatibel
Menerapkan spesifikasi OpenAI Audio API â€” cukup masukkan URL yang di-hosting sendiri dan integrasi OpenAI yang sudah ada akan tetap berfungsi tanpa perlu mengubah kode.
Transkripsi ucapan ke teks
Didukung oleh faster-whisper, mendukung transkripsi multibahasa dengan streaming waktu nyata melalui Server-Sent Events.
Sintesis teks ke ucapan
Hasilkan suara yang terdengar alami menggunakan Kokoro (peringkat #1 di TTS Arena) dan model Piper, sepenuhnya di perangkat.
Pemuatan model dinamis
Model-model dimuat secara otomatis pada permintaan pertama dan dilepaskan setelah periode tidak aktif yang dapat dikonfigurasi, sehingga Anda hanya menggunakan memori saat dibutuhkan.
Web UI bawaan
Antarmuka bertenaga Gradio memungkinkan Anda menguji transkripsi dan sintesis langsung di browser Anda tanpa alat tambahan apa pun.
Autentikasi API key
Secara opsional, lindungi semua endpoint API dengan satu kunci API sambil tetap menjaga dokumentasi interaktif dapat diakses secara publik.
Jalankan Speaches lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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