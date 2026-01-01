Hister adalah mesin pencari sumber terbuka yang secara otomatis mengindeks teks lengkap situs web yang Anda kunjungi, mengubah riwayat penjelajahan Anda menjadi basis pengetahuan pribadi yang dapat dicari. Alih-alih menggulir daftar riwayat kronologis atau mengandalkan mesin pencari jarak jauh yang memprofilkan setiap kueri, Hister memungkinkan Anda menemukan halaman apa pun yang sudah Anda baca menggunakan kontennya, bukan hanya judul atau URL-nya.

Self-hosting Hister menjaga data penjelajahan Anda, konten terindeks, dan kueri pencarian sepenuhnya di VPS Anda. Instans yang sama dapat merayapi situs tambahan, mengindeks file lokal, mengekspos titik akhir MCP ke agen AI, dan melayani banyak pengguna â€” semuanya tanpa mengirim satu pun kueri ke layanan pihak ketiga.