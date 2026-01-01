Deploy Hister dengan instalasi sekali klik.
Mesin pencari pribadi berbasis lokal yang mengindeks teks lengkap riwayat penelusuran dan basis pengetahuan Anda.
Pilih paket VPS untuk Hister
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hister
Hister adalah mesin pencari sumber terbuka yang secara otomatis mengindeks teks lengkap situs web yang Anda kunjungi, mengubah riwayat penjelajahan Anda menjadi basis pengetahuan pribadi yang dapat dicari. Alih-alih menggulir daftar riwayat kronologis atau mengandalkan mesin pencari jarak jauh yang memprofilkan setiap kueri, Hister memungkinkan Anda menemukan halaman apa pun yang sudah Anda baca menggunakan kontennya, bukan hanya judul atau URL-nya.
Self-hosting Hister menjaga data penjelajahan Anda, konten terindeks, dan kueri pencarian sepenuhnya di VPS Anda. Instans yang sama dapat merayapi situs tambahan, mengindeks file lokal, mengekspos titik akhir MCP ke agen AI, dan melayani banyak pengguna â€” semuanya tanpa mengirim satu pun kueri ke layanan pihak ketiga.
Fitur utama Hister
Indeks riwayat teks lengkap
Mengindeks secara otomatis konten sebenarnya dari halaman yang Anda kunjungi sehingga Anda dapat mencari berdasarkan apa yang tertulis, bukan hanya berdasarkan URL atau judul.
Andal query language
Saring berdasarkan domain, rentang tanggal, bahasa, tag, dan ekspresi teks lengkap menggunakan sintaks kueri khusus yang dirancang untuk presisi.
Pengindeksan file lokal
Arahkan Hister ke direktori di VPS Anda untuk mengindeks catatan, dokumen, dan basis pengetahuan bersama dengan riwayat penelusuran Anda.
Crawler bawaan
Perluas indeks dengan merayapi situs eksternal menggunakan perayap HTTP tradisional atau browser tanpa kepala untuk halaman yang banyak menggunakan JavaScript.
Dukungan multi-pengguna
Sediakan instance bersama untuk tim atau komunitas lokal dengan indeks per pengguna dan autentikasi berbasis OAuth.
Integrasi AI dan MCP
Aktifkan pencarian semantik opsional dan ekspos hasilnya ke agen AI melalui endpoint Protokol Konteks Model.
Jalankan Hister lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Deploy lebih banyak aplikasi
Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web