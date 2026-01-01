Krayin CRM adalah kerangka kerja manajemen hubungan pelanggan sumber terbuka dan gratis yang dibangun di atas Laravel dan Vue.js. Ini memberikan tim penjualan meja kerja siklus hidup pelanggan yang lengkap â€” mulai dari penangkapan dan kualifikasi prospek hingga pelacakan pipeline, pembuatan penawaran, dan aktivitas pasca-penjualan â€” tanpa lisensi per pengguna atau ketergantungan vendor.

Self-hosting Krayin di VPS Anda sendiri menjaga setiap prospek, kontak, pertukaran email, dan angka pendapatan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, dan memungkinkan pengembang memperluas CRM melalui paket Laravel, atribut kustom, dan REST API agar sesuai dengan cara tim Anda benar-benar menjual.