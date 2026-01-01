Deploy Krayin CRM instan
Laravel CRM sumber terbuka untuk mengelola prospek, kontak, pipeline, dan hubungan pelanggan secara menyeluruh.
Pilih paket VPS untuk Krayin CRM
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.
Buat project apa saja dengan Krayin CRM
Krayin CRM adalah kerangka kerja manajemen hubungan pelanggan sumber terbuka dan gratis yang dibangun di atas Laravel dan Vue.js. Ini memberikan tim penjualan meja kerja siklus hidup pelanggan yang lengkap â€” mulai dari penangkapan dan kualifikasi prospek hingga pelacakan pipeline, pembuatan penawaran, dan aktivitas pasca-penjualan â€” tanpa lisensi per pengguna atau ketergantungan vendor.
Self-hosting Krayin di VPS Anda sendiri menjaga setiap prospek, kontak, pertukaran email, dan angka pendapatan di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, dan memungkinkan pengembang memperluas CRM melalui paket Laravel, atribut kustom, dan REST API agar sesuai dengan cara tim Anda benar-benar menjual.
Fitur utama Krayin CRM
Pipeline penjualan visual
Seret prospek melalui tahapan Kanban yang dapat disesuaikan sehingga perwakilan dan manajer selalu dapat melihat status kesepakatan sekilas.
Manajemen prospek
Dapatkan prospek dari formulir web, tetapkan pemilik, beri skor berdasarkan sumber, dan ubah prospek berkualitas menjadi akun dan penawaran.
Atribut Kustom
Tambahkan kolom yang disesuaikan ke prospek, kontak, organisasi, dan penawaran tanpa menyentuh kode, mencocokkan CRM dengan proses penjualan Anda.
Kutipan dan produk
Hasilkan penawaran bermerek dari katalog produk bawaan dengan aturan pajak dan diskon, lalu lacak penawaran tersebut hingga berhasil ditutup.
Email dan aktivitas
Catat panggilan, rapat, dan email untuk setiap catatan, dengan tampilan kalender dan pengingat tindak lanjut agar kesepakatan terus berlanjut.
Formulir Web dan API
Publikasikan formulir web yang dapat disematkan untuk menangkap prospek dan gunakan REST API untuk menyinkronkan data dengan tumpukan pemasaran Anda yang sudah ada.
Jalankan Krayin CRM lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Rekomendasi lokasi server:
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Sesuai target pasar. Jangkauan global
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Jaminan 30 hari uang kembali
Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
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