BugSink adalah platform pelacakan error self-hosted yang menangkap, mengelompokkan, dan menampilkan pengecualian aplikasi di seluruh layanan Anda secara real time. Dibangun dengan Django dan Python, platform ini menyediakan stack trace, konteks error, dan deduplikasi yang dibutuhkan tim pengembangan untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah dengan cepat — tanpa mengirimkan informasi debug sensitif ke layanan pihak ketiga.

Self-hosting di VPS Anda sendiri menghilangkan harga berdasarkan volume error, menghilangkan kekhawatiran residensi data untuk industri yang diatur, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan pelacakan error langsung dengan infrastruktur Anda yang sudah ada. Deployment ini memasangkan BugSink dengan MySQL untuk penyimpanan error yang tahan lama dan secara otomatis membuat pengguna admin pada saat pertama kali dijalankan.