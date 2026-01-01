Deploy instan BugSink.
Platform pelacakan error self-hosted untuk memantau error aplikasi dengan kontrol penuh atas data debugging sensitif.
Pilih paket VPS untuk BugSink
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan BugSink
BugSink adalah platform pelacakan error self-hosted yang menangkap, mengelompokkan, dan menampilkan pengecualian aplikasi di seluruh layanan Anda secara real time. Dibangun dengan Django dan Python, platform ini menyediakan stack trace, konteks error, dan deduplikasi yang dibutuhkan tim pengembangan untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah dengan cepat — tanpa mengirimkan informasi debug sensitif ke layanan pihak ketiga.
Self-hosting di VPS Anda sendiri menghilangkan harga berdasarkan volume error, menghilangkan kekhawatiran residensi data untuk industri yang diatur, dan memungkinkan Anda mengintegrasikan pelacakan error langsung dengan infrastruktur Anda yang sudah ada. Deployment ini memasangkan BugSink dengan MySQL untuk penyimpanan error yang tahan lama dan secara otomatis membuat pengguna admin pada saat pertama kali dijalankan.
Fitur utama BugSink
Pengelompokan Error Otomatis
Menduplikat dan mengelompokkan pengecualian serupa sehingga tim Anda melihat satu masalah yang dapat ditindaklanjuti alih-alih ribuan peringatan identik membanjiri dashboard.
Stack traces rinci
Menangkap jejak tumpukan penuh dengan konteks sumber dan status variabel pada saat setiap kesalahan, memberikan developer semua yang dibutuhkan untuk mereproduksi dan memperbaiki bug.
Bantuan SDK Multi-Bahasa
Terintegrasi dengan SDK populer di berbagai bahasa pemrograman dan framework sehingga Anda dapat mengumpulkan error dari semua layanan Anda di satu tempat.
Notifikasi Real-Time
Peringatan akan muncul begitu jenis error baru terdeteksi, memungkinkan tim untuk merespons sebelum masalah bertambah parah dan berdampak pada lebih banyak pengguna.
Kedaulatan Data Penuh
Semua data error, stack trace, dan konteks pengguna tetap berada di VPS Anda, memenuhi persyaratan kepatuhan dan mencegah informasi sensitif keluar dari infrastruktur Anda.
Jalankan BugSink lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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