Deploy instan flatnotes
Aplikasi pencatat yang di-hosting sendiri, tanpa database, yang menyimpan semua catatan Anda sebagai file Markdown biasa.
Pilih paket VPS untuk flatnotes
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan flatnotes
flatnotes adalah aplikasi pencatat self-hosted yang minimalis, dibangun dengan satu prinsip utama: catatan Anda adalah file Markdown biasa, tidak lebih. Tanpa database, tanpa vendor lock-in, dan tanpa struktur data yang kompleks â€” hanya file teks di server Anda yang dapat Anda baca, edit, dan cadangkan dengan alat apa pun. Antarmuka yang rapi menghilangkan gangguan sehingga Anda dapat fokus menulis, mengatur, dan menghubungkan ide melalui wikilink dan full-text search.
Self-hosting flatnotes di VPS Anda berarti catatan pribadi, hasil riset, dan jurnal Anda tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda â€” tidak akan pernah dipindai, ditambang, atau tunduk pada perubahan ketentuan layanan pihak ketiga. Pencadangan semudah menyalin folder, dan catatan Anda akan tetap portabel selamanya.
Fitur utama flatnotes
Penyimpanan Tanpa Database
Setiap catatan adalah file Markdown biasa di disk â€” tidak memerlukan database, membuat pencadangan dan migrasi menjadi sangat sederhana.
Wikilink koneksi
Hubungkan ide antar catatan dengan wikilink, mengubah koleksi Anda menjadi jaringan pengetahuan pribadi.
Pencarian Teks Lengkap
Cari langsung di seluruh catatan Anda untuk menemukan ide, cuplikan, atau referensi apa pun tanpa penandaan manual.
Mode pengeditan ganda
Beralih antara Markdown mentah dan editor visual WYSIWYG tergantung pada preferensi atau tugas penulisan Anda.
Tag Perusahaan
Kategorikan dan saring catatan dengan tag untuk navigasi cepat di seluruh basis pengetahuan pribadi yang besar.
Jalankan flatnotes lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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