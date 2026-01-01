flatnotes adalah aplikasi pencatat self-hosted yang minimalis, dibangun dengan satu prinsip utama: catatan Anda adalah file Markdown biasa, tidak lebih. Tanpa database, tanpa vendor lock-in, dan tanpa struktur data yang kompleks â€” hanya file teks di server Anda yang dapat Anda baca, edit, dan cadangkan dengan alat apa pun. Antarmuka yang rapi menghilangkan gangguan sehingga Anda dapat fokus menulis, mengatur, dan menghubungkan ide melalui wikilink dan full-text search.

Self-hosting flatnotes di VPS Anda berarti catatan pribadi, hasil riset, dan jurnal Anda tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda â€” tidak akan pernah dipindai, ditambang, atau tunduk pada perubahan ketentuan layanan pihak ketiga. Pencadangan semudah menyalin folder, dan catatan Anda akan tetap portabel selamanya.